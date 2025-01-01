Що робить UX/UI-дизайнер





Розв’язати цю проблему може всього один фахівець, який пройшов



Основні функції UX/UI-дизайнера: що потрібно вміти

Професійний UX/UI-дизайнер — це завжди трохи психолог, трохи аналітик і трохи чарівник. Спеціаліст розуміє, чого саме прагнуть люди й допомагає їм пройти цей шлях просто та швидко. Щоб результат був ефективним, фахівець виконує низку завдань:



аналізує конкурентів та тренди — переглядає, як виглядають інші продукти, щоб створювати актуальні дизайни;

проводить дослідження поведінки користувачів — збирає дані про потреби, бар’єри і шляхи покращення;

створює структуру та навігацію продукту — заздалегідь продумує, як користувач буде рухатися на сайті чи в застосунку;

готує макети для розробників — зрозумілі прототипи допомагають Front-end та Back-end-командам точно реалізувати задум;

розробляє дизайн — створює візуальний стиль, кнопки, форми, іконки та інші елементи;

аналізує результати — перевіряє, чи задоволена аудиторія;

адаптує дизайн — стежить, щоб інтерфейс виглядав однаково на екранах різних пристроїв.

Важливо розуміти: UX/UI-дизайнери створюють не просто привабливу, а й ефективну картинку. Вони оцінюють, як оформлення впливає на продажі та конверсії, щоб мати змогу покращити продукт.



Як отримати першу роботу UX/UI-дизайнера

Новачки, яких цікавить сфера дизайну, мають пам’ятати: кожен роботодавець передусім дивиться на портфоліо. Перш ніж відгукуватися на вакансію, варто зібрати хоча б 3–5 кейсів із проєктами, які наочно демонструють мислення та навички.



Зробити це можна самостійно. Для цього варто проходити безплатні туторіали, збирати знання з різних джерел та спілкуватися з однодумцями. Але такий шлях може тривати роками, адже багатьом часто бракує структури і зворотного зв’язку.



Однак є і просте рішення — курс «UI/UX-designer‍: з нуля до роботи в IT» від Mate academy. Це реальний шанс опанувати професію за 4 місяці, якщо навчатися кожен день, або за 8 місяців, якщо приділяти урокам лише вільний час.



Програма побудована на практичних заняттях. З них складається приблизно 80% курсу. Завдяки такому підходу студенти отримують готове портфоліо, а також підтримку під час пошуку першої роботи.



І головне — ті, хто вибрав щоденне навчання, здобувають освіту безплатно до моменту працевлаштування, а згодом сплачують фіксований відсоток від зарплати.



