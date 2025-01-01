Що робить UX/UI-дизайнер

Що робить UX/UI-дизайнер
Користувач бачить рекламу з вигідною пропозицією, переходить на сайт компанії — і губиться серед хаотично розміщених кнопок, незручного інтерфейсу та безлічі зайвих деталей. Закриває сторінку, а згодом купує товар у конкурентів.

Розв’язати цю проблему може всього один фахівець, який пройшов курс UX UI дизайнер від Mate academy. Саме ця людина здатна поєднати логіку, привабливий візуал та цілі бізнесу в єдину картинку, яку бачить потенційний клієнт.

Основні функції UX/UI-дизайнера: що потрібно вміти


Професійний UX/UI-дизайнер — це завжди трохи психолог, трохи аналітик і трохи чарівник. Спеціаліст розуміє, чого саме прагнуть люди й допомагає їм пройти цей шлях просто та швидко. Щоб результат був ефективним, фахівець виконує низку завдань:

  • аналізує конкурентів та тренди — переглядає, як виглядають інші продукти, щоб створювати актуальні дизайни;

  • проводить дослідження поведінки користувачів — збирає дані про потреби, бар’єри і шляхи покращення;

  • створює структуру та навігацію продукту — заздалегідь продумує, як користувач буде рухатися на сайті чи в застосунку;

  • готує макети для розробників — зрозумілі прототипи допомагають Front-end та Back-end-командам точно реалізувати задум;

  • розробляє дизайн — створює візуальний стиль, кнопки, форми, іконки та інші елементи;

  • аналізує результати — перевіряє, чи задоволена аудиторія;

  • адаптує дизайн — стежить, щоб інтерфейс виглядав однаково на екранах різних пристроїв.

    • Важливо розуміти: UX/UI-дизайнери створюють не просто привабливу, а й ефективну картинку. Вони оцінюють, як оформлення впливає на продажі та конверсії, щоб мати змогу покращити продукт.

    Як отримати першу роботу UX/UI-дизайнера


    Новачки, яких цікавить сфера дизайну, мають пам’ятати: кожен роботодавець передусім дивиться на портфоліо. Перш ніж відгукуватися на вакансію, варто зібрати хоча б 3–5 кейсів із проєктами, які наочно демонструють мислення та навички.

    Зробити це можна самостійно. Для цього варто проходити безплатні туторіали, збирати знання з різних джерел та спілкуватися з однодумцями. Але такий шлях може тривати роками, адже багатьом часто бракує структури і зворотного зв’язку.

    Однак є і просте рішення — курс «UI/UX-designer‍: з нуля до роботи в IT» від Mate academy. Це реальний шанс опанувати професію за 4 місяці, якщо навчатися кожен день, або за 8 місяців, якщо приділяти урокам лише вільний час.

    Програма побудована на практичних заняттях. З них складається приблизно 80% курсу. Завдяки такому підходу студенти отримують готове портфоліо, а також підтримку під час пошуку першої роботи.

    І головне — ті, хто вибрав щоденне навчання, здобувають освіту безплатно до моменту працевлаштування, а згодом сплачують фіксований відсоток від зарплати.

