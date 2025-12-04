Макрон попередив, що США можуть домовитися з Росією про території України без гарантій безпеки, - Politico

Еммануель Макрон висловив занепокоєння, що США можуть домовитися з Росією про території України без гарантій безпеки.



Про це пише видання



Днями видання Der Spiege опублікувало витік стенограми розмови європейських лідерів, які обговорювали ризик того, що США можуть домовитися з Росією на шкоду Україні. У розмові звучали попередження про можливу "зраду" та заклики не залишати президента України Зеленського сам-на-сам із американськими переговірниками.



"Є ймовірність, що США зрадять Україну у питанні територій без чітких гарантій безпеки", - наводяться в стенограмі слова Макрона. Водночас, Єлисейський палац на запит Politico повідомив, що Макрон не використовував у розмові слова "зрада".



Також у розмові канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив, що Зеленський має бути "надзвичайно обережним" у найближчі дні.



"Вони грають і з вами, і з нами", - сказав Мерц, маючи на увазі американських посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які у вівторок провели п’ятигодинні переговори з російським диктатором владіміром путіним.



Речник Мерца Штефан Корнеліус зазначив, що "не коментує уривки розмов".



Фінський президент Стабб, згідно зі стенограмою, погодився з Мерцом: "Ми не можемо залишити Україну та Володимира наодинці з цими людьми", - сказав він. Це викликало підтримку з боку Рютте.



Лідери ЄС також обговорювали питання заморожених російських активів і можливість використати їх для допомоги Україні.



Телефонна розмова лідерів відбулася після того, як адміністрація Дональда Трампа поширила 28-пунктовий "мирний план", який розкритикували Україна та європейські союзники як занадто вигідний для Росії. Подальші переговори, у яких брали участь європейські, українські та американські чиновники, призвели до оновленого 19-пунктового плану, який Росія досі не погодила.



Москва не відмовляється від своїх максималістських вимог: щоб Київ віддав великі території на сході, скоротив армію та провів нові вибори.

