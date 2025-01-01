У центрі Луцька працює обмінник валют, заборонений Нацбанком





Інформацію про заборону діяльності компаній «ФК «Обмін24» та «ФК «Ікс чендж» НБУ оприлюднив 26 листопада, пише



Державні фінансисти виявили, що жодна з цих компаній не мала ліцензій Національного банку на надання фінансових послуг, а тому 17 листопада НБУ заборонив їхню діяльність.



«Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень «Obmin24» та «X-Change», – інформує Нацбанк.



У Луцьку ж на проспекті Волі, 29 станом на 3 грудня пункт «Обмін24» працював. Фірма надає послуги також в інтернеті.



До речі, домен інтернет-сервісу компанії obmen24.com.ua передбачає обслуговування російськомовних клієнтів: ресурс двомовний.



На сайті компанії «Обмін24» видно, що вона співпрацює з «ФК «Ікс чендж», діяльність якої теж заборонена.



«Перед здійсненням фінансових операцій обов’язково перевіряйте, чи має установа відповідну авторизацію Національного банку та чинну ліцензію. Це можна зробити на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку», – йдеться в повідомленні НБУ.



ТОВ «ФК «Обмін24» та «ФК «Ікс чендж» зареєстровані в січні 2025 року в місті Кам’янське Дніпропетровської області і належать одним і тим же власникам. Це мешканці Дніпропетровщини Геннадій Нєстєров та Світлана Шапаренко, очільниця компаній – Марія Куценко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України у листопаді 2025-го заборонив торгувати валютою та надавати платіжні послуги двом компаніям, але одна з них без ліцензії досі працює, зокрема, в центрі Луцька. Йдеться про фірму «Обмін24». Вона не лише обмінює традиційну валюту, а й цифрову. Крім того, продає та купує банківські метали та здійснює грошові перекази.Інформацію про заборону діяльності компаній «ФК «Обмін24» та «ФК «Ікс чендж» НБУ оприлюднив 26 листопада, пише "Сила правди" Державні фінансисти виявили, що жодна з цих компаній не мала ліцензій Національного банку на надання фінансових послуг, а тому 17 листопада НБУ заборонив їхню діяльність.«Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень «Obmin24» та «X-Change», – інформує Нацбанк.У Луцьку ж на проспекті Волі, 29 станом на 3 грудня пункт «Обмін24» працював. Фірма надає послуги також в інтернеті.До речі, домен інтернет-сервісу компанії obmen24.com.ua передбачає обслуговування російськомовних клієнтів: ресурс двомовний.На сайті компанії «Обмін24» видно, що вона співпрацює з «ФК «Ікс чендж», діяльність якої теж заборонена.«Перед здійсненням фінансових операцій обов’язково перевіряйте, чи має установа відповідну авторизацію Національного банку та чинну ліцензію. Це можна зробити на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку», – йдеться в повідомленні НБУ.ТОВ «ФК «Обмін24» та «ФК «Ікс чендж» зареєстровані в січні 2025 року в місті Кам’янське Дніпропетровської області і належать одним і тим же власникам. Це мешканці Дніпропетровщинита, очільниця компаній –

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію