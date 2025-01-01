Українські військові збили російський винищувач МіГ-29 у Криму





Про це повідомило ГУР МО.



Крім винищувача, під удар «Примар» потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.



За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 430 літаків та 347 гелікоптерів.

