Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 5 грудня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 5 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 5 грудня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Сидять на уроках в напівтемряві»: лучани скаржаться на умови навчання дітей через вимкнення світла
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 5 грудня
Сьогодні, 20:00
Не повернувся з бойового завдання: на Волині провели в останню дорогу воїна Ігоря Мацка
Сьогодні, 19:10
Українські військові збили російський винищувач МіГ-29 у Криму
Сьогодні, 18:03
Лучан закликають поновити пільгові електронні квитки
Сьогодні, 17:01
Медіа
відео
1/8