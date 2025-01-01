Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 5 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 5 грудня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.

