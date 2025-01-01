Не повернувся з бойового завдання: на Волині провели в останню дорогу воїна Ігоря Мацка

Ковельська громада провела в останню земну дорогу розвідника–помічника гранатометника розвідувальної групи роти спецпризначення в/ч А4030, солдата"Народився 23 вересня 1993 року в Ковелі. Навчався у ЗОШ №1, Луківському ПТУ, Львівському фаховому коледжі транспортної інфраструктури.У березні 2016 року уклав контракт на військову службу. З 2017 по 2019 роки брав участь в АТО/ООС у складі 80-ї десантно-штурмової бригади, яка тримала оборону на Донеччині та Луганщині. У 2019 році демобілізувався.Упродовж року працював у Польщі. Повернувшись, у 2020-му році влаштувався слюсарем в локомотивне депо. Ігоря мобілізували 15 червня 2025 року. Після навчання приєднався до складу 71-ї ОМБр. 7 листопада був направлений на Сумщину. 10 листопада вирушив на бойове завдання, з якого не повернувся", - йдеться в повідомленні.Ігор Мацко загинув 15 листопада 2025 року біля населеного пункту Варачине Сумської області."Висловлюю щирі співчуття мамі, татові, сестрі, коханій дівчині, усім рідним і близьким", - наголосив мер містаПоховали Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.