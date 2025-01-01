«Сидять на уроках в напівтемряві»: лучани скаржаться на умови навчання дітей через вимкнення світла





Журналісти сайту



Через постійні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру, по всій країні оголошують про вимкнення світла, не виключенням у цьому є і Волинь. Попри те, що такі заходи запроваджують вже кілька років, луцькі школи не мають змоги забезпечити повноцінне освітлення під час навчання. Особливо при цьому страждають учні, які вчаться у другу зміну.



Нагадаємо, що цього навчального року в 22 комунальних закладах освіти Луцької МТГ відбувається розділ на 2 навчальні зміни, що також викликало обурення батьків, адже їм важко підлаштовувати графік навчання дитини під власний робочий. Тільки у 16-ти – діти навчаються у одну (першу) зміну.



Оскільки в зимовий період темніє рано, за умови потрапляння школи у чергу відключень – діти змушені навчатися в темряві без освітлення або раніше йти додому.



Як повідомили батьки учнів, які навчаються у ліцеї №10, через вимкнення їм доводиться забирати дітей раніше. З їх слів, світла в той же час немає і в сусідньому ліцеї №19.



«Четвертий рік повномасштабного вторгнення, а школи не готові до відключень світла?! Моя дитина навчається у другу зміну і лише на цьому тижні світла не було чи не щодня у школі. Їх або відпускають раніше з уроків, або вони просто годинами сидять на уроках в напівтемряві», – розповіла лучанка Тетяна.



Чому діти змушені навчатися без світла, пояснили у ПрАТ «Волиньобленерго».



«Зараз застосовуються графіки погодинного відключення, які спричинені ракетно-дроновими атаками на об’єкти енергетичної інфраструктури. Графіки складаються відповідно до інструкцій і, якщо певні об’єкти потрапляють до них, то відповідно вони будуть відключатися. Окремо вибірково можуть не вимикатися якісь установи, якщо вони внесені до переліку об’єктів критичної інфраструктури, є відповідні інструкції, які це затверджують», – зазначили в управлінні клієнтського сервісу і комунікації компанії.



Нині навчальні заклади не входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури, а тому електропостачання у них припиняється відповідно до графіку вимкнень.



Журналісти розпитали директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря про те, чи вирішують якось проблему енергозалежності шкіл.



«У нас кожен заклад освіти має генератора відповідної потужності для того, щоб організувати відхід дітей, якщо сталася блекаутна ситуація. Є можливість включити його, електроенергію кинути на мережу і таким чином вже завершити освітній процес, тому особливої проблеми немає. Зрозуміло, що для приготування їжі він не годиться, тому що це малопотужний генератор, а для освітлення він є», – каже він.



При цьому пан Віталій зазначає, що такий генератор не здатен забезпечити навчальний заклад енергією повністю, наприклад: класи, його потужності вистачить освітлити тільки певні коридори та виходи.



Бондар розповів, що роблять ліцеї у випадку вимкнень:



«Якщо бачимо, що по графіку відключень ми є, то організовуємо освітній процес таким чином, щоб скоротити уроки, організувати їх в дистанційному форматі, відпрацювання і тому подібне. Кожен заклад освіти це вирішує відповідно до своїх педрад, тому що навчальні режими вирішують тільки педради».



Ситуацію прокоментував також директор луцького ліцею №10 Олег Михальчук.



Він підтвердив, що у школі є генератор, проте він не перекриває потребу в енергії та використовується для укриття.



«В школі є генератор, який передбачений тільки для використання в сховищі. Тобто такого генератора, який би охопив всю школу немає напевно в жодній з луцьких. Ми стараємось підлаштуватись під той графік вимкнень – якщо він актуальний, то більш-менш можна передбачити. Тобто використовуємо допоміжні джерела освітлення – це може бути ліхтарик, будь-яке додаткове джерело, але це тільки під час уроків, де діти не використовують письмо. Коли вчитель пояснює – одна справа, коли діти повинні писати – це інша справа», – зазначив Михальчук.



З його слів, батьки не звертались до нього зі скаргами, проте у колективу є план роботи під час відсутності світла. Уроки в ліцеї переносять на дистанційне навчання в асинхронному режимі. Діти виконують домашнє завдання і на наступному уроці вони опрацьовують матеріал ще раз. Так – каже директор – у ліцеї намагаються максимально ефективно використати час, коли освітлення відсутнє.



В свою чергу, директорка луцького ліцею №19 Анжела Масиник повідомила, що там навчання здійснюється тільки у першу зміну.



«У нас уроки до третьої години, тому в принципі видно. Ми не скорочуємо уроків і не відпускаємо дітей. У нас не так часто відключають світло, всього 2 рази – з першої години, а ще 2 рази відключали з 6 ранку до 8:30. Тому ми через це не зазнали освітніх втрат», – сказала вона.



Враховуючи ситуацію, виникає питання: чи вплине скорочення уроків через вимкнення у деяких школах на тривалість і графік канікул у навчальних закладах.

