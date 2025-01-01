На центральній площі Луцька готують до свят ялинки: якими вони будуть цьогоріч





Частину іграшок довелось реставрувати, розповіла Ірина Чебелюк.



Орієнтовно 100 іграшок та 200 метрів гірлянд прикріпили на ялинки, говорить директор комунального підприємства "Луцьксвітло" Валерій Мазін. Найстаріша прикраса — зірка, їй понад 14 років.



"У нас дуже багато випадків було, ми звертали увагу — іграшки просто зривали. Просто проходили люди і зривали. Як сильний вітер, може якась злетіти. Це іграшки пластмасові, але все одно вони руйнуються, б’ються, їх треба час від часу замінювати", — сказав керівник підприємства.



Стан ялинкового тріо на центральній площі міста є задовільний, жодних звернень щодо аварійності дерев від лучан не отримували, зазначив еколог Олег Гелета.



Прикрашають ялинки працівники КП "Луцьксвітло", серед них — водій автопідйомника Володимир Мазурок, який працює на підприємстві з 1998 року.



"В нас настрій такий. Але її треба прикрасити для наших дітей. Нам — це таке. Одні кажуть – треба, другі – не треба. Але тим дітям, вони ж не винні, що війна. Розумієте? Це треба дітям", — говорить працівник.



Бібліотекарка Марина Місюк 16 років знімає з вікна книгозбірні вбрані до свят ялинки. Зі слів жінки, вперше зі своєї цифрової фотокамери зазнімкувала ялинку у 2009 році.



"Тоді я придбала собі цифрову камеру "мильничку" і почала знімати… Ну, а ялинка — це ж гарно! Ялинки були різні, були дуже гарні. Мені здається №1 була в 2018 році. Мені вона нагадувала при повній ілюмінації храм Святого Сімейства в Барселоні. Зараз вона (ялинка — ред.) уже старенька, мабуть ті лампочки зіпсували це", — сказала лучанка.



Ветеран війни Юрій Шостак, який спостерігав за прикрашанням ялинки, розповів: добре пам’ятає, який вигляд раніше мали святкові ялинки.



«Колись ялинка ставилась там, де фонтани. Там була така ємність, ставилася коробка, привозили ялинку, встановлювали, прикрашали її. Як це не заслужив Луцьк?! Це історичний факт, що потрібно її наряджати, щоб бачили, що волинська земля наша і центр Волинської області є перспективний", — сказав чоловік.



Валерій Мазін зазначив, що крім ялинок також прикрасять і вулицю Лесі Українки: встановлять інсталяції янголів, що вже відомі лучанам із попередніх років. Ялинки в центрі міста, додав керівник "Луцьксвітла", планують засвітити ввечері 5 грудня.



Як розповів Суспільному заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський, за час повномасштабної війни офіційного засвічення головної новорічної ялинки в Луцьку не відбувалося, як і не відбудеться цьогоріч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Театральному майдані Луцька почали прикрашати тріо ялинок до різдвяно-новорічних свят гірляндами та іграшками, які торік зробили діти й викладачі Луцької художньої школи.Частину іграшок довелось реставрувати, розповіла Суспільному заступниця Луцького міського головиОрієнтовно 100 іграшок та 200 метрів гірлянд прикріпили на ялинки, говорить директор комунального підприємства "Луцьксвітло". Найстаріша прикраса — зірка, їй понад 14 років."У нас дуже багато випадків було, ми звертали увагу — іграшки просто зривали. Просто проходили люди і зривали. Як сильний вітер, може якась злетіти. Це іграшки пластмасові, але все одно вони руйнуються, б’ються, їх треба час від часу замінювати", — сказав керівник підприємства.Стан ялинкового тріо на центральній площі міста є задовільний, жодних звернень щодо аварійності дерев від лучан не отримували, зазначив екологПрикрашають ялинки працівники КП "Луцьксвітло", серед них — водій автопідйомника, який працює на підприємстві з 1998 року."В нас настрій такий. Але її треба прикрасити для наших дітей. Нам — це таке. Одні кажуть – треба, другі – не треба. Але тим дітям, вони ж не винні, що війна. Розумієте? Це треба дітям", — говорить працівник.Бібліотекарка16 років знімає з вікна книгозбірні вбрані до свят ялинки. Зі слів жінки, вперше зі своєї цифрової фотокамери зазнімкувала ялинку у 2009 році."Тоді я придбала собі цифрову камеру "мильничку" і почала знімати… Ну, а ялинка — це ж гарно! Ялинки були різні, були дуже гарні. Мені здається №1 була в 2018 році. Мені вона нагадувала при повній ілюмінації храм Святого Сімейства в Барселоні. Зараз вона (ялинка — ред.) уже старенька, мабуть ті лампочки зіпсували це", — сказала лучанка.Ветеран війни, який спостерігав за прикрашанням ялинки, розповів: добре пам’ятає, який вигляд раніше мали святкові ялинки.«Колись ялинка ставилась там, де фонтани. Там була така ємність, ставилася коробка, привозили ялинку, встановлювали, прикрашали її. Як це не заслужив Луцьк?! Це історичний факт, що потрібно її наряджати, щоб бачили, що волинська земля наша і центр Волинської області є перспективний", — сказав чоловік.Валерій Мазін зазначив, що крім ялинок також прикрасять і вулицю Лесі Українки: встановлять інсталяції янголів, що вже відомі лучанам із попередніх років. Ялинки в центрі міста, додав керівник "Луцьксвітла", планують засвітити ввечері 5 грудня.Як розповів Суспільному заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради, за час повномасштабної війни офіційного засвічення головної новорічної ялинки в Луцьку не відбувалося, як і не відбудеться цьогоріч.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію