На луцькому ринку різко впали ціни на зимове взуття





Про це йдеться у програмі



Що кажуть продавці та скільки сьогодні коштує зимове взуття

Продавці наголошують: більшість моделей – зі шкіри, із натуральним або штучним хутром, а гарантія на таке взуття сягає року. Торгують вони тут понад 30 років, тож запевняють – проблем із якістю майже не виникає.



Ціни та пропозиції:



- Чоловіче зимове взуття з натуральною шкірою та хутром – від 3290 грн, але під час акції пари можна придбати за 2200 грн.

Інша популярна модель із товстою підошвою та якісним хутром – близько 2800 грн, але в сезон продавці віддають їх за 1900–2000 грн.

- Берці для військових або активних чоловіків, повністю зі шкіри та посиленим задником – 2790 грн, фактично продають за 2000 грн. Продавці запевняють: таке взуття служить 5-10 років.

- Жіночі уґи – 2590 грн, зі знижкою – близько 2000 грн.

- Жіночі моделі «молочного» кольору або класичні шкіряні чобітки – від 2390 грн, але на ринку їх пропонують за 1800 грн.



Незвичайні та трендові моделі – від 1990 грн, і продавці також охоче торгуються.



Більшість моделей – українського виробництва, є також взуття з Туреччини та Польщі. Продавці зазначають, що нині дедалі більше покупців обирають термовзуття – воно легше, без надмірного хутра, популярне серед молоді.



У програмі журналісти перевірили на собі кілька моделей і переконалися, що ціни значно знижують уже під час примірки, тож на ринку реально знайти якісне зимове взуття за доступну ціну.



У випуску також наголошують: попри подорожчання в інших сегментах, на взуттєвих точках ринку покупці можуть суттєво зекономити, якщо готові «поторгуватися».



