На луцькому ринку різко впали ціни на зимове взуття
Сьогодні, 21:47
На Луцькому ринку продавці зимового взуття готові суттєво знижувати ціни – іноді на кількасот гривень, а інколи й майже на третину вартості. Попри широкий вибір моделей та матеріалів, покупці можуть знайти якісну пару не «за всі гроші», запевняють продавці.
Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент Волинь», у якій журналісти вирушили на міський ринок, щоб дізнатися актуальні ціни та якість зимового взуття для чоловіків і жінок.
Що кажуть продавці та скільки сьогодні коштує зимове взуття
Продавці наголошують: більшість моделей – зі шкіри, із натуральним або штучним хутром, а гарантія на таке взуття сягає року. Торгують вони тут понад 30 років, тож запевняють – проблем із якістю майже не виникає.
Ціни та пропозиції:
- Чоловіче зимове взуття з натуральною шкірою та хутром – від 3290 грн, але під час акції пари можна придбати за 2200 грн.
Інша популярна модель із товстою підошвою та якісним хутром – близько 2800 грн, але в сезон продавці віддають їх за 1900–2000 грн.
- Берці для військових або активних чоловіків, повністю зі шкіри та посиленим задником – 2790 грн, фактично продають за 2000 грн. Продавці запевняють: таке взуття служить 5-10 років.
- Жіночі уґи – 2590 грн, зі знижкою – близько 2000 грн.
- Жіночі моделі «молочного» кольору або класичні шкіряні чобітки – від 2390 грн, але на ринку їх пропонують за 1800 грн.
Незвичайні та трендові моделі – від 1990 грн, і продавці також охоче торгуються.
Більшість моделей – українського виробництва, є також взуття з Туреччини та Польщі. Продавці зазначають, що нині дедалі більше покупців обирають термовзуття – воно легше, без надмірного хутра, популярне серед молоді.
У програмі журналісти перевірили на собі кілька моделей і переконалися, що ціни значно знижують уже під час примірки, тож на ринку реально знайти якісне зимове взуття за доступну ціну.
У випуску також наголошують: попри подорожчання в інших сегментах, на взуттєвих точках ринку покупці можуть суттєво зекономити, якщо готові «поторгуватися».
