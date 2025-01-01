На Волині заклали найбільший вишневий сад в області: перший врожай чекають через 3 роки





Про це Тарас Щерблюк.



З його слів, для роботи в саду працевлаштували трактористів, агронома, фахівця з водорозчинних добрив та сторожа. Загалом 6 чоловіків. Також залучатимуть до сотні сезонних працівників. Розпочали роботу з обширного аналізу ґрунту.



"Це лише перший етап. Маємо намір закласти ще 150 гектарів кісточкових, зокрема сливи і черешні. А через три роки, коли сад почне плодоносити, хочемо запровадити і глибоку переробку плодів", — розповів фермер.



Дерева висаджують так, аби майбутній урожай можна було збирати механічно, каже фермер Сергій Бондарчук. З його слів, усього на купівлю посадкового матеріалу, вирівнювання ділянки, мощення дороги, меліорацію, будівництво підсобних приміщень та загорожі витратили понад 20 мільйонів гривень власних коштів.



"Висаджено сорт "Лутува", на підщепі "Антипка". Підщепа дворічна, а сам саджанець однорічний. Саджанці були завезені з Сербії. 2 роки ми будемо працювати на створення самої крони. Гілки плодовиті будуть пізніше. Перший урожай ми очікуємо на 3 рік мінімально", — каже Сергій Бондарчук.



Також в межах програми для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства аграрії отримали три з половиною мільйони гривень державного гранту, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко.



"За державною програмою розвитку садівництва і ягідництва в нас залучено майже 50 мільйонів гривень. Буде створено близько 200 га садів в цілому в області. Це на 10% збільшить сади, які в нас є наявні", — каже Юрій Юрченко.



Майстриня Оксана Лисовець каже, що на 47 гектарах упродовж 10 днів висадили 53 тисячі саджанців.



"Натягується такий канат, це називається – лунка. Тут є мітка і кожних два метри садяться дерева. Защепа затоптується, втрамбовується, щоб добре зафіксувати, вирівнюється стовбур. Люди працюють цілий день. В день можемо посадити 5 гектарів", — каже жінка.



Після морозів в саду розпочнуть санітарну обрізку дерев, каже агроном господарства Богдан Данилюк.



Станом на 2025 рік на Волині в усіх категоріях господарств плодовими, ягідними та горіховими садами засаджено 10 тисяч гектарів, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку.

