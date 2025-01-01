Яка зарплата у торгових представників у Луцьку





Торговий представник — це фахівець, який поєднує навички продажу, комунікації та аналітики. Щоб бути успішним у цій професії, він повинен мати такі ключові навички:



1. Комунікабельність і вміння переконувати.

Здатність зрозуміло доносити інформацію, встановлювати контакт із клієнтами та будувати довірчі стосунки.



2. Навички активного продажу.

Уміння презентувати товар чи послугу, працювати із запереченнями та завершувати угоди.



3. Знання продукту.

Розуміння характеристик, переваг та конкурентних відмінностей товару, який пропонує компанія.



4. Аналітичне мислення.

Уміння оцінювати попит, відстежувати результати продажів, аналізувати потреби клієнтів і прогнозувати обсяги.



5. Навички планування та самоорганізації.

Побудова маршрутів, ведення звітності, пріоритизація завдань, контроль власного графіка.



6. Стресостійкість і гнучкість.

Здатність працювати у швидкому темпі, адаптуватися до змін ринку та клієнтських потреб.



7. Водійські навички (бажано категорія B).

Часто робота передбачає пересування містом або областю, тож водіння — вагома перевага.



8. Базові комп’ютерні навички.

Вміння працювати з CRM-системами, електронною поштою, таблицями та мобільними застосунками для звітності.



9. Орієнтація на результат.

Мотивація досягати планів продажів і постійно підвищувати власну ефективність.



В середньому торгові представники Луцька отримують зарплату 30 тисяч гривень.









