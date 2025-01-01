5 грудня на Волині: гортаючи календар

5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 грудня, день народження відзначає директор комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Олександр Дубіна (на фото)та адвокат Дмитро Бурда.

ВолиньPost вітає їх, а також іменників цього дня - тих, хто носить ім'я Захар, Геннадій, Ілля та Сергій- та бажає міцного здоров'я, кохання, злагоди у родині, творчого народження та професійних успіхів.

5 грудня в православному календарі день пам'яті святого преподобного Сави Освященного.

5 грудня в Україні святкують День працівників статистики. Професійне свято людей, які збирають, опрацьовують і аналізують статистичні дані, без яких неможливе ефективне планування державної політики, економіки, соціальної сфери та науки.

Також 5 грудня День ґрунтознавця в Україні. Професійне свято людей, які вивчають ґрунти, їхню родючість, структуру та вплив на екологію й сільське господарство. Це фахівці, від роботи яких залежить добробут сільського господарства, охорона природи та ефективне використання земельних ресурсів.

