Магнітні бурі: прогноз на 5 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У п’ятницю , 5 грудня, сонячна активність спричинятиме сильні магнітні бурі з К-індексом 5 (червоний рівень), тому треба бути уважними до свого організму.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

