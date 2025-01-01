Лучан закликають поновити пільгові електронні квитки

Відповідно до рішень виконавчого комітету Луцької міської ради, електронні квитки пільгових категорій підлягають щорічній актуалізації.Про це повідомили у Луцькій міській раді."Якщо власник електронного квитка пенсіонер по віку минулого року поновив квиток у листопаді, то необхідно особисто пройти актуалізацію (поновлення) в листопаді поточного року в ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ”, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 16 А", - йдеться в повідомленні.Якщо поновлення не буде проведено в термін (протягом листопада), то в грудні 2025 року будуть зніматися кошти за проїзд на загальних підставах. За відсутності коштів на електронній картці проїзд буде вважатися безквитковим, а за це передбачена штрафна санкція у 20- ти кратному розмірі.У громадському транспорті Луцької міської територіальної громади працює служба контролю.