Біля Луцька чоловік упав у 5-метровий недіючий колодязь на своєму обійсті
Сьогодні, 14:11
Поблизу Луцька рятувальники підняли чоловіка з колодязя.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 07:45 до служби «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Забороль Луцького району чоловік упав у недіючий колодязь, який знаходиться на його власному обійсті. Орієнтовна глибина колодязя становить 4–5 м.
На місце події виїхали чергові відділення 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк.
За допомогою спеціального пристрою чоловіка, який був при свідомості, дістали з дна колодязя на поверхню та передали медикам.
