Безробітна волинянка змушувала своїх дітей жебракувати

Безробітна волинянка змушувала своїх дітей жебракувати
Безробітна волинянка замість того, щоб знайти роботу, використовувала малолітніх дітей у жебрацтві. За ухилення від виконання батьківських обов'язків жінка вдруге за рік опинилась у суді.

Уродженку Камінь-Каширщини Аллу Г. обвинувачували в тому, що вона не забезпечує дітям необхідних умов для життя, навчання та виховання. Зокрема 21 лютого жінка змушувала трьох малолітніх дітей жебракувати на автостанції в Ковелі, пишуть Волинські новини.

Також волинянку звинуватили в тому, що вона повторно протягом року ухилилася від виконання батьківських обов'язків стосовно доньки, яка є ученицею 9 класу. Дівчинка за два з половиною місяці пропустила в ліцеї 39 навчальних днів, а 27 березня залишила домівку та бродяжила у селі Городилець.

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Адміністративні матеріали, складені на Аллу Г., суддя об'єднав в одне провадження. Проте на судове засідання жінка не з'явилася і не повідомила про причину відсутності.

Суддя розглянув усі матеріали справи і, визнавши волинянку винною у систематичному ухиленні від виконання батьківських обов’язків, оштрафував її на 1700 гривень. Також вона має сплатити 605 гривень судового збору.

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Теги: суд, покарання
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