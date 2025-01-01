Безробітна волинянка змушувала своїх дітей жебракувати





Уродженку Камінь-Каширщини Аллу Г. обвинувачували в тому, що вона не забезпечує дітям необхідних умов для життя, навчання та виховання. Зокрема 21 лютого жінка змушувала трьох малолітніх дітей жебракувати на автостанції в Ковелі, пишуть



Також волинянку звинуватили в тому, що вона повторно протягом року ухилилася від виконання батьківських обов'язків стосовно доньки, яка є ученицею 9 класу. Дівчинка за два з половиною місяці пропустила в ліцеї 39 навчальних днів, а 27 березня залишила домівку та бродяжила у селі Городилець.



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Адміністративні матеріали, складені на Аллу Г., суддя об'єднав в одне провадження. Проте на судове засідання жінка не з'явилася і не повідомила про причину відсутності.



Суддя розглянув усі матеріали справи і, визнавши волинянку винною у систематичному ухиленні від виконання батьківських обов’язків, оштрафував її на 1700 гривень. Також вона має сплатити 605 гривень судового збору.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Безробітна волинянка замість того, щоб знайти роботу, використовувала малолітніх дітей у жебрацтві. За ухилення від виконання батьківських обов'язків жінка вдруге за рік опинилась у суді.Уродженку Камінь-Каширщини Аллу Г. обвинувачували в тому, що вона не забезпечує дітям необхідних умов для життя, навчання та виховання. Зокрема 21 лютого жінка змушувала трьох малолітніх дітей жебракувати на автостанції в Ковелі, пишуть Волинські новини Також волинянку звинуватили в тому, що вона повторно протягом року ухилилася від виконання батьківських обов'язків стосовно доньки, яка є ученицею 9 класу. Дівчинка за два з половиною місяці пропустила в ліцеї 39 навчальних днів, а 27 березня залишила домівку та бродяжила у селі Городилець.Читати ще: Волинянку судили за те, що жебракувала на ринку з малолітньою дитиноюАдміністративні матеріали, складені на Аллу Г., суддя об'єднав в одне провадження. Проте на судове засідання жінка не з'явилася і не повідомила про причину відсутності.Суддя розглянув усі матеріали справи і, визнавши волинянку винною у систематичному ухиленні від виконання батьківських обов’язків, оштрафував її на 1700 гривень. Також вона має сплатити 605 гривень судового збору.

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