Зеленський: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



«Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня <…> Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша — то щодня, якщо припинення вогню — то не на їхні свята, а на кожен день», — заявив він.



Нагадаємо, глава росії володимир путін оголосив «перемир’я» з 8 по 11 травня і закликав Україну «долучитися». Це рішення з’явилося з огляду на плани кремля провести 9 травня парад у Москві, куди запросили низку світових лідерів.



Зеленський відкинув пропозицію перемир’я лише на 3 дні, заявивши, що «путіну допомагати ніхто не буде».



Він також наголосив, що Україна не даватиме ніяких гарантій безпеки: «Наша позиція дуже проста щодо всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території рф. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ніякі давати ми не будемо».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За цей тиждень — з 28 квітня до 4 травня — росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.Про це повідомив президент, пише Громадське «Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня <…> Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша — то щодня, якщо припинення вогню — то не на їхні свята, а на кожен день», — заявив він.Нагадаємо, глава росіїоголосив «перемир’я» з 8 по 11 травня і закликав Україну «долучитися». Це рішення з’явилося з огляду на плани кремля провести 9 травня парад у Москві, куди запросили низку світових лідерів.Зеленський відкинув пропозицію перемир’я лише на 3 дні, заявивши, що «путіну допомагати ніхто не буде».Він також наголосив, що Україна не даватиме ніяких гарантій безпеки: «Наша позиція дуже проста щодо всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території рф. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ніякі давати ми не будемо».

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