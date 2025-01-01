Через аварію частина Луцька тимчасово залишиться без води

Через аварію частина Луцька тимчасово залишиться без води
Через аварію на центральному водогоні частина лучан тимчасово залишиться без холодної води.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал".

"У із звʼязку з ліквідацією аварійної ситуації на центральному водогоні по вулиці Рівненська кут вулиці Задворецька 5 травня з 9:00 до 22: 00 буде понижений тиск у мережі в Привокзальному районі, центральній частині міста та вулиць - Винниченка, Іващенка 1а, Чорновола 24", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, вода
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