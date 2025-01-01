Через аварію частина Луцька тимчасово залишиться без води





Про це повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал".



"У із звʼязку з ліквідацією аварійної ситуації на центральному водогоні по вулиці Рівненська кут вулиці Задворецька 5 травня з 9:00 до 22: 00 буде понижений тиск у мережі в Привокзальному районі, центральній частині міста та вулиць - Винниченка, Іващенка 1а, Чорновола 24", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через аварію на центральному водогоні частина лучан тимчасово залишиться без холодної води.Про це повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал"."У із звʼязку з ліквідацією аварійної ситуації на центральному водогоні по вулиці Рівненська кут вулиці Задворецька 5 травня з 9:00 до 22: 00 буде понижений тиск у мережі в Привокзальному районі, центральній частині міста та вулиць - Винниченка, Іващенка 1а, Чорновола 24", - йдеться в повідомленні.

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