Через аварію частина Луцька тимчасово залишиться без води
Сьогодні, 12:12
Через аварію на центральному водогоні частина лучан тимчасово залишиться без холодної води.
Про це повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал".
"У із звʼязку з ліквідацією аварійної ситуації на центральному водогоні по вулиці Рівненська кут вулиці Задворецька 5 травня з 9:00 до 22: 00 буде понижений тиск у мережі в Привокзальному районі, центральній частині міста та вулиць - Винниченка, Іващенка 1а, Чорновола 24", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал".
"У із звʼязку з ліквідацією аварійної ситуації на центральному водогоні по вулиці Рівненська кут вулиці Задворецька 5 травня з 9:00 до 22: 00 буде понижений тиск у мережі в Привокзальному районі, центральній частині міста та вулиць - Винниченка, Іващенка 1а, Чорновола 24", - йдеться в повідомленні.
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