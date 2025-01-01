Українців попередили про можливі відключення світла влітку: у Раді назвали три рішення





Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Сергій Нагорняк, передає



За словами нардепа, причиною є те, що на атомних енергоблоках будуть проводитися ремонтні кампанії влітку, й вони "не будуть давати того об'єму електричної енергії в мережу".



"Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо", - зазначив Нагорняк.



Представник профільного комітету Ради також назвав три кроки, які мають допомогти уникнути виникнення дефіциту електрики влітку:



це збільшення граничної ціни для імпортерів,



залучення держкомпаній до імпорту,



встановлення українцями сонячних панелей та накопичувачів.



Перший крок



Як пояснив Нагорняк, в першу чергу, якщо регулятор "піде на наступний крок і збільшить граничну ціну вечірніх годин електричної енергії", це може дати можливість імпортерам "більше залучати електричну енергію за кордону, більше її постачати в Україну і зменшить дефіцит в енергосистемі".



Другий крок



Другий крок, розповів нардеп, на який може піти Кабмін, це "якщо він зобов'яже той же самий "Енергоатом" і "Укргідроенерго" стати імпортерам електричної енергії в такі вечірні години, як державний трейдер".



"По суті, вони можуть закуповувати цю електричну енергію за кордоном у вечірні години, продавати її, звісно, прийдеться дешевше для населення", - зауважив Нагорняк.



У підсумку, продовжив він, це може дати можливість уникнути дефіциту в вечірні години "саме якраз у літні місяці, тоді, коли ми будемо найбільше споживати".



"Чи піде уряд та регулятор на такі кроки, чи не піде, будемо дивитися", - зазначив нардеп.



Третій крок



Також Нагорняк розповів, що третій крок, який можуть зробити самі українці - це скористатися державною програмою та встановити сонячні електростанції та акумулятори, які дозволять генерувати енергію вдень і споживати її ввечері.



Ситуація зі світлом в Україні



Зауважимо, що через масштабні російські обстріли в Україні було пошкоджено більшу частину об'єктів генерації електроенергії. Через це було запроваджено графіки відключень світла. При цьому нинішньої зими відключень загалом вдалося уникнути.



Нещодавно в мережі говорили про можливе повернення відключень світла і навіть погодинних графіків через значене похолодання у квітні. Адже під час активного використання обігрівальних приладів збільшується навантаження на загальну енергосистему. На такі "новини" відреагували в "Укренерго", та заявили, що жодних обмежень поки що не застосовується, а поширювана у ЗМІ та Telegram-каналах інформація є недостовірною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В України цього літа можливий певний дефіцит електроенергії у вечірні години, зокрема у жарку погоду. У даний період на енергоблоках проводитимуть сезонні ремонтні роботи.Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".За словами нардепа, причиною є те, що на атомних енергоблоках будуть проводитися ремонтні кампанії влітку, й вони "не будуть давати того об'єму електричної енергії в мережу"."Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо", - зазначив Нагорняк.Представник профільного комітету Ради також назвав три кроки, які мають допомогти уникнути виникнення дефіциту електрики влітку:це збільшення граничної ціни для імпортерів,залучення держкомпаній до імпорту,встановлення українцями сонячних панелей та накопичувачів.Як пояснив Нагорняк, в першу чергу, якщо регулятор "піде на наступний крок і збільшить граничну ціну вечірніх годин електричної енергії", це може дати можливість імпортерам "більше залучати електричну енергію за кордону, більше її постачати в Україну і зменшить дефіцит в енергосистемі".Другий крок, розповів нардеп, на який може піти Кабмін, це "якщо він зобов'яже той же самий "Енергоатом" і "Укргідроенерго" стати імпортерам електричної енергії в такі вечірні години, як державний трейдер"."По суті, вони можуть закуповувати цю електричну енергію за кордоном у вечірні години, продавати її, звісно, прийдеться дешевше для населення", - зауважив Нагорняк.У підсумку, продовжив він, це може дати можливість уникнути дефіциту в вечірні години "саме якраз у літні місяці, тоді, коли ми будемо найбільше споживати"."Чи піде уряд та регулятор на такі кроки, чи не піде, будемо дивитися", - зазначив нардеп.Також Нагорняк розповів, що третій крок, який можуть зробити самі українці - це скористатися державною програмою та встановити сонячні електростанції та акумулятори, які дозволять генерувати енергію вдень і споживати її ввечері.Зауважимо, що через масштабні російські обстріли в Україні було пошкоджено більшу частину об'єктів генерації електроенергії. Через це було запроваджено графіки відключень світла. При цьому нинішньої зими відключень загалом вдалося уникнути.Нещодавно в мережі говорили про можливе повернення відключень світла і навіть погодинних графіків через значене похолодання у квітні. Адже під час активного використання обігрівальних приладів збільшується навантаження на загальну енергосистему. На такі "новини" відреагували в "Укренерго", та заявили, що жодних обмежень поки що не застосовується, а поширювана у ЗМІ та Telegram-каналах інформація є недостовірною.

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