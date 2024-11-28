Мурал на честь загиблого військового з’явився у Луцьку
Сьогодні, 08:06
Стінопис, присвячений пам’яті бійця бригади «Хартія» Олександра Ющенка, відкрили в Луцьку 2 травня.
На муралі зображений військовий, який стоїть і дивиться вдалечінь, із собакою. Стінопис розміщений на фасаді будинку на просп. Перемоги, 10, поблизу факультету історії, політології та національної безпеки ВНУ ім. Лесі Українки, де навчався Олександр Ющенко (позивний — Капа).
Ініціювали створення муралу представники бригади «Хартія», розповів misto.media художник Юрій Чайка. Вони разом із працівниками історичного факультету попередньо домовилися із рідними загиблого військового, обговорили план з ОСББ будинку.
Юрій Чайка виконав роботу у межах проєкту «Люди міста» . Над муралом працював три дні.
Довідка:
Олександр Ющенко з позивним Капа — головний сержант 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» (2023—2024 рр.), учасник російсько-української війни, кінолог, історик. Загинув у квітні 2024 року під час виконання бойового завдання.
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На муралі зображений військовий, який стоїть і дивиться вдалечінь, із собакою. Стінопис розміщений на фасаді будинку на просп. Перемоги, 10, поблизу факультету історії, політології та національної безпеки ВНУ ім. Лесі Українки, де навчався Олександр Ющенко (позивний — Капа).
Ініціювали створення муралу представники бригади «Хартія», розповів misto.media художник Юрій Чайка. Вони разом із працівниками історичного факультету попередньо домовилися із рідними загиблого військового, обговорили план з ОСББ будинку.
Юрій Чайка виконав роботу у межах проєкту «Люди міста» . Над муралом працював три дні.
Довідка:
Олександр Ющенко з позивним Капа — головний сержант 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» (2023—2024 рр.), учасник російсько-української війни, кінолог, історик. Загинув у квітні 2024 року під час виконання бойового завдання.
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