За час повномасштабної війни в Україні загинули 201 митець та 103 медійники

В Україні від початку повномасштабного російського вторгнення загинули 201 український митець і 103 медійники.Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій."З початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року війна забрала життя 201 митця та 103 українських та іноземних медійників. Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", - йдеться у повідомленні.У МКСК зазначають, що систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.