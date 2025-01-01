Курс валют на 3 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 3 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на суботу, 3 травня 2025 року. Після кількох днів падіння американська валюта відновила зростання, тоді як курс євро дещо знизився.

За даними сайту регулятора, долар США подорожчав на 12 копійок — до 41,5945 грн за один долар.

Євро, навпаки, продовжує тенденцію до зниження. Станом на 3 травня його курс встановлено на рівні 47,0808 грн, що на 8 копійок менше, ніж напередодні.

Щодо польського злотого, його курс практично не зазнав змін. На 3 травня офіційний курс злотого становить 10,9812 грн.

На міжбанківському валютному ринку також спостерігається зростання. Долар подорожчав на 17 копійок, до рівня 41,64–41,67 грн (купівля-продаж). Це порівняно з рівнем закриття попереднього дня.

Натомість на готівковому ринку курс американської валюти навпаки трохи знизився. Зафіксовано падіння на 5 копійок — до 41,70 грн за долар.

Таким чином, валютний ринок демонструє змішану динаміку: долар набирає обертів, злотий тримається стабільно, а євро повільно дешевшає.

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Теги: Курс валют, Луцьк
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