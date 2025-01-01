Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 3 травня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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