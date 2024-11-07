У Луцьку будівельний кран збив маму з немовлям





Про це



Щойно на вулиці Захисників України (колишня Гордіюк) сталася ДТП за участю будівельного крану. Кран збив жінку з немовлям, коли вона з коляскою переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.



На місці події працює “швидка”, утворився затор. Попередньо відомо, що всі учасники події наразі живі. Дитину госпіталізували.



Подробиці – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку збили маму з немовлям.Про це повідомляє 12 канал.Щойно на вулиці Захисників України (колишня Гордіюк) сталася ДТП за участю будівельного крану. Кран збив жінку з немовлям, коли вона з коляскою переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.На місці події працює “швидка”, утворився затор. Попередньо відомо, що всі учасники події наразі живі. Дитину госпіталізували.Подробиці – згодом.

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