У Луцьку будівельний кран збив маму з немовлям
Сьогодні, 17:17
У Луцьку збили маму з немовлям.
Про це повідомляє 12 канал.
Щойно на вулиці Захисників України (колишня Гордіюк) сталася ДТП за участю будівельного крану. Кран збив жінку з немовлям, коли вона з коляскою переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
На місці події працює “швидка”, утворився затор. Попередньо відомо, що всі учасники події наразі живі. Дитину госпіталізували.
Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє 12 канал.
Щойно на вулиці Захисників України (колишня Гордіюк) сталася ДТП за участю будівельного крану. Кран збив жінку з немовлям, коли вона з коляскою переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
На місці події працює “швидка”, утворився затор. Попередньо відомо, що всі учасники події наразі живі. Дитину госпіталізували.
Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У громаді на Волині виявили три випадки лептоспірозу
Сьогодні, 18:04
У Луцьку будівельний кран збив маму з немовлям
Сьогодні, 17:17
На Харківщині поліг Герой з Волині Сергій Косей
Сьогодні, 17:05
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Левчуком
Сьогодні, 16:41