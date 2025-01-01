Десятки тисяч учнів на Волині лишилися без гарячих обідів

призупиняють харчування дітей, які мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Причина — повне вичерпання коштів, передбачених державою на ці потреби.



Про це пише



Йдеться про Камінь-Каширську, Любешівську, Маневицьку, Сошичненську та Прилісненську громади, розповів начальник управління соціального захисту населення Камінь-Каширської райдержадміністрації Максим Демидюк.



За словами посадовця, на початку року була проведена публічна закупівля на 79,4 млн грн, однак виділеного ресурсу не вистачило до кінця року. Щоб продовжити харчування, управління оголосило нову закупівлю на 17,3 млн грн, проте фінансування Міністерство соцполітики не надало.



"Ми звертались за додатковими коштами, але їх не виділили. Наразі ми не можемо фінансувати далі — відсутні кошти на харчування чорнобильських діток", — зазначив Демидюк.



Призупинення харчування торкнеться учнів:



• шкіл району (1–11 класи);

• двох професійно-технічних коледжів — у Камені-Каширському та Любешові



Загалом це 19 600 дітей, які мають статус потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Максим Демидюк пояснив, що законодавством передбачена компенсація у разі відсутності харчування:



"Мамам у січні потрібно буде звернутися у ЦНАП або до старости з довідкою зі школи. Заяви передадуть до Пенсійного фонду, і він здійснить виплати".



Посадовець додав, що "ситуація хоч і неприємна, але не критична": подібні перерви вже були у травні, а відновити харчування вдалося лише у вересні після надходження додаткових коштів.



Як розповів Максим Демидюк, наразі точних строків відновлення харчування немає. Все залежить від того, коли уряд ухвалить постанову та коли отримають громади фінансування для закупівель. Діти навчатимуться до 27 грудня, після чого підуть на двотижневі канікули.



