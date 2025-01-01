Росіяни обстріляли Полтавщину та Одещину





Про це повідомили очільники місцевих ОВА Володимир Когут та Олег Кіпер, пише



Так, на Полтавщині російські війська атакували дронами та ракетами енергетичні об’єкти в Кременчуцькому районі. За словами очільника Полтавської ОВА, більшість цілей вдалося збити.



А втім, унаслідок падіння уламків та прямих влучань на обʼєктах виникли пожежі. Займання намагаються ліквідувати.



На Одещині російські війська також атакували об’єкти енергетики. За словами очільника місцевої ОВА Олега Кіпера, більшість повітряних цілей вдалося знищити, однак зафіксовані пошкодження одного з об’єктів.



Пошкоджень зазнали також два приватних будинки, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками.



Минулося без постраждалих.

