Росіянин у Луцьку знайшов чужу банківську картку і тринькав гроші на свої потреби
Сьогодні, 08:20
У Луцьку чоловік із російським корінням підібрав чужу банківську картку й почав нею розраховуватися в магазинах. Суд визнав його винним і дав рік пробаційного нагляду.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає "Конкурент".
У листопаді 2025 року чоловік знайшов картку «ПриватБанку» біля магазину «Грибочок» на Полонківській. Замість того, щоб повернути знахідку, він вирішив використати її для покупок. У документі зазначено, що чоловік діяв «умисно та з корисливих мотивів».
Картка належала місцевій жительці. Вона не стала вимагати суворого покарання – каже, претензій не має. Сам обвинувачений також визнав провину й просив не карати його занадто жорстко.
Суд врахував, що чоловік щиро розкаявся, і вирішив не відправляти його за ґрати. Йому призначили рік пробаційного нагляду та зобов’язали регулярно приходити на реєстрацію й повідомляти про зміну місця проживання.
Банківську картку повернуть власниці. Вирок можна оскаржити в апеляції протягом 30 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає "Конкурент".
У листопаді 2025 року чоловік знайшов картку «ПриватБанку» біля магазину «Грибочок» на Полонківській. Замість того, щоб повернути знахідку, він вирішив використати її для покупок. У документі зазначено, що чоловік діяв «умисно та з корисливих мотивів».
Картка належала місцевій жительці. Вона не стала вимагати суворого покарання – каже, претензій не має. Сам обвинувачений також визнав провину й просив не карати його занадто жорстко.
Суд врахував, що чоловік щиро розкаявся, і вирішив не відправляти його за ґрати. Йому призначили рік пробаційного нагляду та зобов’язали регулярно приходити на реєстрацію й повідомляти про зміну місця проживання.
Банківську картку повернуть власниці. Вирок можна оскаржити в апеляції протягом 30 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіянин у Луцьку знайшов чужу банківську картку і тринькав гроші на свої потреби
Сьогодні, 08:20
Різдвяна вечеря 2025: скільки коштуватимуть 12 традиційних страв
Сьогодні, 07:15
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11 грудня
Сьогодні, 01:30