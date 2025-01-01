Росіянин у Луцьку знайшов чужу банківську картку і тринькав гроші на свої потреби





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає



У листопаді 2025 року чоловік знайшов картку «ПриватБанку» біля магазину «Грибочок» на Полонківській. Замість того, щоб повернути знахідку, він вирішив використати її для покупок. У документі зазначено, що чоловік діяв «умисно та з корисливих мотивів».



Картка належала місцевій жительці. Вона не стала вимагати суворого покарання – каже, претензій не має. Сам обвинувачений також визнав провину й просив не карати його занадто жорстко.



Суд врахував, що чоловік щиро розкаявся, і вирішив не відправляти його за ґрати. Йому призначили рік пробаційного нагляду та зобов’язали регулярно приходити на реєстрацію й повідомляти про зміну місця проживання.



Банківську картку повернуть власниці. Вирок можна оскаржити в апеляції протягом 30 днів.

