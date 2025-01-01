Різдвяна вечеря 2025: скільки коштуватимуть 12 традиційних страв

Приготування 12 традиційних страв для різдвяної вечері 2025 року коштуватиме середньостатистичній родині приблизно 1374 грн. Найдорожчими стравами залишаються смажена риба, кутя та узвар.

Про це повідомили в Інституті аграрної економіки.

За підрахунками експертів, набір страв для святкової вечері — кутя, узвар, смажена риба, вінегрет, вареники з різними начинками, тушкована капуста, пісний борщ із квасолею, смажена картопля та асортимент свіжих і солених овочів — коштуватиме середній родині приблизно 1374 грн.

Приготування куті за традиційним рецептом (950 г інгредієнтів) коштуватиме 213,37 грн, що робить її другою за ціною стравою на столі. Найдорожчими компонентами цього року стали мак — 72,50 грн за 200 г, очищені волоські горіхи — 68,80 грн та родзинки — 24,99 грн за 100 г. Пшенична крупа з твердих сортів пшениці коштує 26,90 грн за 400 г, а мед — 18,70 грн за 100 г.

