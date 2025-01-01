Різдвяна вечеря 2025: скільки коштуватимуть 12 традиційних страв

Приготування 12 традиційних страв для різдвяної вечері 2025 року коштуватиме середньостатистичній родині приблизно 1374 грн. Найдорожчими стравами залишаються смажена риба, кутя та узвар.Про це повідомили в Інституті аграрної економіки.За підрахунками експертів, набір страв для святкової вечері — кутя, узвар, смажена риба, вінегрет, вареники з різними начинками, тушкована капуста, пісний борщ із квасолею, смажена картопля та асортимент свіжих і солених овочів — коштуватиме середній родині приблизно 1374 грн.Приготування куті за традиційним рецептом (950 г інгредієнтів) коштуватиме 213,37 грн, що робить її другою за ціною стравою на столі. Найдорожчими компонентами цього року стали мак — 72,50 грн за 200 г, очищені волоські горіхи — 68,80 грн та родзинки — 24,99 грн за 100 г. Пшенична крупа з твердих сортів пшениці коштує 26,90 грн за 400 г, а мед — 18,70 грн за 100 г.