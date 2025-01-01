Долар і євро дорожчають: Нацбанк оприлюднив курс гривні на 11 грудня





Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.



Офіційні курси валют на четвер, 11 грудня, становитимуть:



1 долар США – 42,28 грн (42,18 грн станом на 10 грудня);



1 євро – 49,21 грн (49,09 грн станом на 10 грудня).

Долар офіційно подорожчав на 10 копійок, курс євро – на 12 копійок.

