Долар і євро дорожчають: Нацбанк оприлюднив курс гривні на 11 грудня

Долар офіційно подорожчав на 10 копійок, курс євро – на 12 копійок.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.

Офіційні курси валют на четвер, 11 грудня, становитимуть:

1 долар США – 42,28 грн (42,18 грн станом на 10 грудня);

1 євро – 49,21 грн (49,09 грн станом на 10 грудня).

