Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11 грудня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
еомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Після сильних магнітних бур і штормів, що вирували попередні кілька днів, очікується зниження сонячної активності, тож у четвер, 11 грудня, будуть лише незначні магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
