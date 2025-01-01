11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає юрист, громадський діяч Андрій Гаврищук (на фото).
Також особисте свято в ексдепутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Адам, Аіфал, Вікентій, Даниїл, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никифор, Петро, Терентій, Филимон.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо миру, здоров’я, достатку й життєвих перемог!
11 грудня – Міжнародний день гір (встановлений ООН), День заснування Дитячого фонду ООН (UNICEF), а в церковному календарі вшановують пам'ять преподобного Даниїла Стовпника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особисте свято в ексдепутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Адам, Аіфал, Вікентій, Даниїл, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никифор, Петро, Терентій, Филимон.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо миру, здоров’я, достатку й життєвих перемог!
11 грудня – Міжнародний день гір (встановлений ООН), День заснування Дитячого фонду ООН (UNICEF), а в церковному календарі вшановують пам'ять преподобного Даниїла Стовпника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський затвердив держбюджет на 2026 рік: куди підуть гроші
10 грудня, 23:19
На Волині продають колишні корівники за 5 мільйонів
10 грудня, 22:12