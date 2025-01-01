11 грудня на Волині: гортаючи календар

11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає юрист, громадський діяч Андрій Гаврищук (на фото).

Також особисте свято в ексдепутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Адам, Аіфал, Вікентій, Даниїл, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никифор, Петро, Терентій, Филимон.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо миру, здоров’я, достатку й життєвих перемог!

11 грудня – Міжнародний день гір (встановлений ООН), День заснування Дитячого фонду ООН (UNICEF), а в церковному календарі вшановують пам'ять преподобного Даниїла Стовпника.

