Через розтрату майже пів мільйона на Волині судять керівника шахти
Сьогодні, 11:01
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо виконувача обов’язків директора ДП «Шахта № 9 «Нововолинська».
Мова йде про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України), повідомляє у фейсбуці Волинська обласна прокуратура.
Встановлено, що посадовець безпідставно уклав додаткові угоди до договору про постачання приватним суб'єктом господарювання державному підприємству електроенергії, згідно з якими збільшилася її ціна уже після фактичної поставки замовнику.
Внаслідок цього постачальнику зайво сплачені кошти, а ДП «Шахта № 9 «Нововолинська» спричинено майнову шкоду на понад 475 тисяч гривень.
Оцінку незаконним діям посадовця надасть суд.
Задля відшкодування завданої державному підприємству шкоди прокурором у кримінальному провадженні заявлено позов.
Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ.
Довідково:
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
