Через розтрату майже пів мільйона на Волині судять керівника шахти

Через розтрату майже пів мільйона на Волині судять керівника шахти
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо виконувача обов’язків директора ДП «Шахта № 9 «Нововолинська».

Мова йде про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України), повідомляє у фейсбуці Волинська обласна прокуратура.

Встановлено, що посадовець безпідставно уклав додаткові угоди до договору про постачання приватним суб'єктом господарювання державному підприємству електроенергії, згідно з якими збільшилася її ціна уже після фактичної поставки замовнику.

Внаслідок цього постачальнику зайво сплачені кошти, а ДП «Шахта № 9 «Нововолинська» спричинено майнову шкоду на понад 475 тисяч гривень.

Оцінку незаконним діям посадовця надасть суд.

Задля відшкодування завданої державному підприємству шкоди прокурором у кримінальному провадженні заявлено позов.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Довідково:

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Сьогодні, 11:24
У Росії заявили про масовану атаку дронів: кажуть, збили 287 цілей
Сьогодні, 11:15
Через розтрату майже пів мільйона на Волині судять керівника шахти
Сьогодні, 11:01
СБУ вперше вдарила по нафтовидобувній платформі Росії в Каспійському морі
Сьогодні, 10:47
Оформлення автопригоди в «Дії»: дозволили європротокол онлайн
Сьогодні, 10:30
Медіа
відео
1/8