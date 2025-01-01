Через розтрату майже пів мільйона на Волині судять керівника шахти

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо виконувача обов’язків директораМова йде про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України), повідомляє у фейсбуці Волинська обласна прокуратура.Встановлено, що посадовець безпідставно уклав додаткові угоди до договору про постачання приватним суб'єктом господарювання державному підприємству електроенергії, згідно з якими збільшилася її ціна уже після фактичної поставки замовнику.Внаслідок цього постачальнику зайво сплачені кошти, а ДП «Шахта № 9 «Нововолинська» спричинено майнову шкоду на понад 475 тисяч гривень.Оцінку незаконним діям посадовця надасть суд.Задля відшкодування завданої державному підприємству шкоди прокурором у кримінальному провадженні заявлено позов.Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ.