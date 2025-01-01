США готові визнати контроль рф над окупованими територіями, щоб путін погодився на мирну угоду, - ЗМІ

володимиру путіну, щоб США визнали контроль росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями в обмін на те, що рф прийме мирну угоду.



Про це пише Telegraph, повідомляє



Щоб зробити російському лідеру володимиру путіну відповідну пропозицію, президент США Дональд Трамп відправив Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера до Москви.



У початковому мирному плані, який, за даними медіа, Віткофф розробляв зі спецпредставником путіна Кирилом Дмітрієвим, йшлося, що США «фактично» визнають російськими Крим та Донецьку й Луганську області.



Водночас територій в Херсонській та Запорізькій областях України, які росія окупувала, пропонували визнати де-факто» під контролем рф після угоди про припинення вогню.



Після перемовин українських та американських посадовців у Женеві з’явився новий план із 19 пунктів, але, за даними джерел Telegraph, пропозиції щодо американського визнання російського контролю над окупованими територіями залишаються частиною стратегії. Україну ж не будуть змушувати визнати контроль росії над своїми територіями.



Досі США та Європа відмовлялися визнавати контроль росії над анексованим Кримом, тож потенційна ймовірність такого визнання в майбутньому означала б відхід Вашингтону від дипломатичних традицій та норм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпредставник президент США щодо росії Стів Віткофф запропонує російському лідеру, щоб США визнали контроль росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями в обмін на те, що рф прийме мирну угоду.Про це пише Telegraph, повідомляє Громадське Щоб зробити російському лідеру володимиру путіну відповідну пропозицію, президент СШАвідправивта свого зятядо Москви.У початковому мирному плані, який, за даними медіа, Віткофф розробляв зі спецпредставником путіна, йшлося, що США «фактично» визнають російськими Крим та Донецьку й Луганську області.Водночас територій в Херсонській та Запорізькій областях України, які росія окупувала, пропонували визнати де-факто» під контролем рф після угоди про припинення вогню.Після перемовин українських та американських посадовців у Женеві з’явився новий план із 19 пунктів, але, за даними джерел Telegraph, пропозиції щодо американського визнання російського контролю над окупованими територіями залишаються частиною стратегії. Україну ж не будуть змушувати визнати контроль росії над своїми територіями.Досі США та Європа відмовлялися визнавати контроль росії над анексованим Кримом, тож потенційна ймовірність такого визнання в майбутньому означала б відхід Вашингтону від дипломатичних традицій та норм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію