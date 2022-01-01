На Волині запровадили «гарячу лінію» для вимушено евакуйованих осіб





Про це повідомили у Координаційному центрі Волині.



Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211.



Звертайтеся, якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації.



Повідомте своє місцезнаходження та кількість осіб, що потребують поселення.

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