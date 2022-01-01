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На Волині запровадили «гарячу лінію» для вимушено евакуйованих осіб

На Волині запровадили «гарячу лінію» для вимушено евакуйованих осіб
На Волині запровадили окрему цілодобову «гарячу лінію» для вимушено евакуйованих осіб.

Про це повідомили у Координаційному центрі Волині.

Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211.

Звертайтеся, якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації.

Повідомте своє місцезнаходження та кількість осіб, що потребують поселення.

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Теги: Евакуація, гаряча лінія
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