Група російських диверсантів здалася в полон на Миколаївщині. ВІДЕО
27 лютий, 23:38
У Миколаївській області четверо диверсантів здалися в полон місцевим після бою та розповіли деталі своєї участі в російському нападі на Україну.
Про це інформує пресслужба Національної поліції.
Четверо російських окупантів віком від 18 до 29 років здалися в полон місцевим.
Вони стверджують, що є військовими 33-го полку з Волгоградської області.
Диверсанти зазнали поразки в бою на адміністративній межі Миколаївської та Херсонської областей.
Нібито їм сказали, що вони братимуть участь лише у військових навчаннях, але потім російське командування сказало почати наступ в Україну.
Кілька диверсантів розповідають нібито не знали намірів керівництва і з подивом зрозуміли в ході бою на Херсонщині, що їх висадили в Україні.
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Про це інформує пресслужба Національної поліції.
Четверо російських окупантів віком від 18 до 29 років здалися в полон місцевим.
Вони стверджують, що є військовими 33-го полку з Волгоградської області.
Диверсанти зазнали поразки в бою на адміністративній межі Миколаївської та Херсонської областей.
Нібито їм сказали, що вони братимуть участь лише у військових навчаннях, але потім російське командування сказало почати наступ в Україну.
Кілька диверсантів розповідають нібито не знали намірів керівництва і з подивом зрозуміли в ході бою на Херсонщині, що їх висадили в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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