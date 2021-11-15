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Група російських диверсантів здалася в полон на Миколаївщині. ВІДЕО

Група російських диверсантів здалася в полон на Миколаївщині. ВІДЕО
У Миколаївській області четверо диверсантів здалися в полон місцевим після бою та розповіли деталі своєї участі в російському нападі на Україну.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Четверо російських окупантів віком від 18 до 29 років здалися в полон місцевим.

Вони стверджують, що є військовими 33-го полку з Волгоградської області.

Диверсанти зазнали поразки в бою на адміністративній межі Миколаївської та Херсонської областей.

Нібито їм сказали, що вони братимуть участь лише у військових навчаннях, але потім російське командування сказало почати наступ в Україну.

Кілька диверсантів розповідають нібито не знали намірів керівництва і з подивом зрозуміли в ході бою на Херсонщині, що їх висадили в Україні.


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Теги: диверсанти, Миколаївщина
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