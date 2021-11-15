Група російських диверсантів здалася в полон на Миколаївщині. ВІДЕО





Про це інформує



Четверо російських окупантів віком від 18 до 29 років здалися в полон місцевим.



Вони стверджують, що є військовими 33-го полку з Волгоградської області.



Диверсанти зазнали поразки в бою на адміністративній межі Миколаївської та Херсонської областей.



Нібито їм сказали, що вони братимуть участь лише у військових навчаннях, але потім російське командування сказало почати наступ в Україну.



Кілька диверсантів розповідають нібито не знали намірів керівництва і з подивом зрозуміли в ході бою на Херсонщині, що їх висадили в Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаївській області четверо диверсантів здалися в полон місцевим після бою та розповіли деталі своєї участі в російському нападі на Україну.Про це інформує пресслужба Національної поліції.Четверо російських окупантів віком від 18 до 29 років здалися в полон місцевим.Вони стверджують, що є військовими 33-го полку з Волгоградської області.Диверсанти зазнали поразки в бою на адміністративній межі Миколаївської та Херсонської областей.Нібито їм сказали, що вони братимуть участь лише у військових навчаннях, але потім російське командування сказало почати наступ в Україну.Кілька диверсантів розповідають нібито не знали намірів керівництва і з подивом зрозуміли в ході бою на Херсонщині, що їх висадили в Україні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію