У Луцьку збирають кошти на бронежилети для військових

Роксолана Несторук оголосила про збір коштів на бронежелети для військових.



Про це вона написала у



"Є класні розгрузки на бронік в Польщі по 1500 грн/шт. В наявності більше, як 400 шт", - повідомила волонтер і додала, що наразі на рахунку має 42 200 грн.



Вона просить фінансово підтримати, щоб закупити більше бронежилетів для наших захисників. Завтра, 28 лютого, вранці буде їх купувати.



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Отримувач: Несторук Р.Р.

5169360016566329

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