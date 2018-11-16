У Луцьку збирають кошти на бронежилети для військових
27 лютий, 22:23
Волонтерка з Луцька Роксолана Несторук оголосила про збір коштів на бронежелети для військових.
Про це вона написала у Facebook.
"Є класні розгрузки на бронік в Польщі по 1500 грн/шт. В наявності більше, як 400 шт", - повідомила волонтер і додала, що наразі на рахунку має 42 200 грн.
Вона просить фінансово підтримати, щоб закупити більше бронежилетів для наших захисників. Завтра, 28 лютого, вранці буде їх купувати.
Реквізити карти Приватбанк:
Отримувач: Несторук Р.Р.
5169360016566329
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Про це вона написала у Facebook.
"Є класні розгрузки на бронік в Польщі по 1500 грн/шт. В наявності більше, як 400 шт", - повідомила волонтер і додала, що наразі на рахунку має 42 200 грн.
Вона просить фінансово підтримати, щоб закупити більше бронежилетів для наших захисників. Завтра, 28 лютого, вранці буде їх купувати.
Реквізити карти Приватбанк:
Отримувач: Несторук Р.Р.
5169360016566329
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