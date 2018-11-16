вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку збирають кошти на бронежилети для військових

У Луцьку збирають кошти на бронежилети для військових
Волонтерка з Луцька Роксолана Несторук оголосила про збір коштів на бронежелети для військових.

Про це вона написала у Facebook.

"Є класні розгрузки на бронік в Польщі по 1500 грн/шт. В наявності більше, як 400 шт", - повідомила волонтер і додала, що наразі на рахунку має 42 200 грн.

Вона просить фінансово підтримати, щоб закупити більше бронежилетів для наших захисників. Завтра, 28 лютого, вранці буде їх купувати.

Реквізити карти Приватбанк:

Отримувач: Несторук Р.Р.
5169360016566329

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волонтер, збір коштів, Роксолана Несторук, бронежилети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Європейському союзу пропонують створити нову спеціальну процедуру для приєднання України
27 лютий, 23:05
В одному з укриттів лучани плетуть маскувальні сітки для військових. ФОТО
27 лютий, 22:46
У Луцьку збирають кошти на бронежилети для військових
27 лютий, 22:23
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
27 лютий, 22:10
Четвертий день війни: яка ситуація в Україні ввечері 27 лютого
27 лютий, 21:50
Схожі новини
Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО Волинян просять допомогти відремонтувати автомобіль, який знімався у легендарному фільмі. ФОТО
16 листопад, 2018, 08:27
За добу на підтримку ЗСУ надійшло майже 300 мільйонів гривень За добу на підтримку ЗСУ надійшло майже 300 мільйонів гривень
25 лютий, 15:45
Волинським військовим збирають кошти на генератор Волинським військовим збирають кошти на генератор
23 лютий, 15:55
У Луцьку збирають кошти на ліки військовим У Луцьку збирають кошти на ліки військовим
09 лютий, 08:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
27 лютий, 11:45
 2
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
27 лютий, 11:09
 2
За дві доби до ЗСУ надійшло понад 100 тисяч резервістів, – Арестович про ситуацію в країні. ВІДЕО
Сьогодні, 00:06
 0
28 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Група російських диверсантів здалася в полон на Миколаївщині. ВІДЕО
27 лютий, 23:38
 0
Медіа
відео
1/8