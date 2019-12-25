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Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів

Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів
Триває четвертий день повномасштабної війни з Росією в Україні. Ми відстоюємо свою правду та свою землю, але якомога швидше хочемо це закінчити. Наразі ворожі ракети летять до нас не лише із Росії, а й з Білорусі. Однак, це можна припинити, якщо білоруси почують нас.

Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало дописи волинян, які попереджають білорусів, що це не їхня війна і закликають не мовчати. Через режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і його злочинні накази ви можете вчинити непоправну помилку - ваші солдати гинутимуть на українській землі від рук наших вояків. І це не буде нашою провиною, бо ми захищаємось, тож правда за нами.

Зауважимо, що волиняни репостять відео звернення легенди збройних сил Білорусі, підполковника ВДВ запасу Валерія Сахащика Степановича до білоруських військових. Він - засновник руху «Чорний орел», широко відомий в спецназівських колах командир 38-мої гвардійської мобільної бригади, записав вперше у своєму житті відеозвернення.



На підтримку зупинення війни українці, зокрема волиняни, влаштували у Фейсбуці своєрідний флешмоб. Ми сподіваємось, що нас почують.

До білорусів звертаються журналісти, громадські діячі, усі волиняни, які хочуть таки достукатися до людей, у багатьох із яких тут, на Волині, - родина.

Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів
Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів
Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів
Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів
Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів
Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів
Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів


Нагадаємо, Україна погодилася на переговори з Росією на кордоні з Білоруссю. Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.




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Теги: Білорусь, Олександр Лукашенко, війна
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