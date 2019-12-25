Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів





Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало дописи волинян, які попереджають білорусів, що це не їхня війна і закликають не мовчати. Через режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і його злочинні накази ви можете вчинити непоправну помилку - ваші солдати гинутимуть на українській землі від рук наших вояків. І це не буде нашою провиною, бо ми захищаємось, тож правда за нами.



Зауважимо, що волиняни репостять відео звернення легенди збройних сил Білорусі, підполковника ВДВ запасу Валерія Сахащика Степановича до білоруських військових. Він - засновник руху «Чорний орел», широко відомий в спецназівських колах командир 38-мої гвардійської мобільної бригади, записав вперше у своєму житті відеозвернення.







На підтримку зупинення війни українці, зокрема волиняни, влаштували у Фейсбуці своєрідний флешмоб. Ми сподіваємось, що нас почують.



До білорусів звертаються журналісти, громадські діячі, усі волиняни, які хочуть таки достукатися до людей, у багатьох із яких тут, на Волині, - родина.







Нагадаємо,









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