вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ЄС закриває повітряний простір для Росії

ЄС закриває повітряний простір для Росії
Європейський Союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії, зокрема літаків олігархів.

Про це повідомила Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн , передає Держспецзв'язку.

Відповідну заяву вона зробила в неділю в Брюсселі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЄС, літаки, повітряний простір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку від завтра, 28 лютого, не продаватимуть алкоголь
Сьогодні, 19:15
Перемовини з РФ почнуться за декілька годин, делегація змінила маршрут, – Веніславський
Сьогодні, 18:53
ЄС закриває повітряний простір для Росії
Сьогодні, 18:49
Зеленський розповів, про що говорив у телефонній розмові із Лукашенком
Сьогодні, 18:26
З Києва на Волинь прямує евакуаційний безкоштовний потяг
Сьогодні, 17:59
Схожі новини
Американські ядерні бомбардувальники пролетіли над Волинню. ВІДЕО Американські ядерні бомбардувальники пролетіли над Волинню. ВІДЕО
06 вересень, 2020, 04:48
Літаки РФ все частіше порушують повітряний простір Болгарії, – міністр Літаки РФ все частіше порушують повітряний простір Болгарії, – міністр
24 липень, 2016, 22:35
Євросоюз вирішив заморозити активи Путіна Євросоюз вирішив заморозити активи Путіна
25 лютий, 22:36
ЄС офіційно ввів санкції проти Росії за визнання «ЛДНР» ЄС офіційно ввів санкції проти Росії за визнання «ЛДНР»
23 лютий, 19:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
Сьогодні, 11:45
 2
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 2
В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
26 лютий, 21:56
 2
Сьогодні ввечері з Києва до Ковеля відправляється евакуаційний потяг
Сьогодні, 19:59
 0
Волинські рятувальники розгорнули пункти життєзабезпечення біля польського кордону
Сьогодні, 19:47
 0
Медіа
відео
1/8