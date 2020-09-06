ЄС закриває повітряний простір для Росії
Сьогодні, 18:49
Європейський Союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії, зокрема літаків олігархів.
Про це повідомила Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн , передає Держспецзв'язку.
Відповідну заяву вона зробила в неділю в Брюсселі.
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Про це повідомила Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн , передає Держспецзв'язку.
Відповідну заяву вона зробила в неділю в Брюсселі.
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