вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З Києва на Волинь прямує евакуаційний безкоштовний потяг

З Києва на Волинь прямує евакуаційний безкоштовний потяг
Зі столиці України на Волинь прямує евакуаційний потяг.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Наталія Попова.

За словами волонтерки, проїзд в потязі безкоштовний, є вільні місця. Поїзд прямує до Ковеля.

Приблизно о 19:00 14-вагонний потяг прибуде на станцію Коростень.

"Маршрут до: ст.Новоград, Шепетівка, Здолбунів, Рівне, Луцьк і ст. Ковель кінцева.

"Всі пасажири можуть доїхати до будь-якої станції БЕЗКОШТОВНО.
Якщо немає прихистку, можна зійти у Ковелі, гарантовано приймуть", - пише волонтерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: евакуація, Волинь, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тростянецькі ковбаси» знизили ціни, а спортцентр «ANT» став табором біженців: як бізнес Луцька реагує на війну
У війні з Росією загинув хлопець з Луцької громади
Чому тривогу можуть оголошувати часто і чому щоразу треба реагувати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЄС закриває повітряний простір для Росії
Сьогодні, 18:49
Зеленський розповів, про що говорив у телефонній розмові із Лукашенком
Сьогодні, 18:26
З Києва на Волинь прямує евакуаційний безкоштовний потяг
Сьогодні, 17:59
Знову маємо втрати: загинув військовий з Волині
Сьогодні, 17:48
У Володимирі попрощались із загиблим героєм у російсько-українській війні
Сьогодні, 17:18
Схожі новини
Потяг Київ-Ковель евакуюватиме людей зі столиці Потяг Київ-Ковель евакуюватиме людей зі столиці
25 лютий, 22:15
Потяг Київ-Ковель евакуюватиме людей зі столиці Потяг Київ-Ковель евакуюватиме людей зі столиці
25 лютий, 10:15
На Волині розшукують грабіжника. ФОТО На Волині розшукують грабіжника. ФОТО
09 лютий, 14:05
Волинські священники у центрі Києва заспівали «Волинь моя». ВІДЕО Волинські священники у центрі Києва заспівали «Волинь моя». ВІДЕО
24 серпень, 2021, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 4 тисячі солдатів, 146 танків, 27 літаків: повідомили втрати Росії за три доби війни
Сьогодні, 11:45
 2
Показали, як ЗСУ підірвали Байрактаром ворожу колону. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 2
В Криму в мобільний госпіталь не поміщаються російські військові, призовники втікають і переховуються
26 лютий, 21:56
 2
Волинські рятувальники розгорнули пункти життєзабезпечення біля польського кордону
Сьогодні, 19:47
 0
Білоруси, не йдіть на вірну смерть: волиняни в мережі попереджають сусідів
Сьогодні, 19:21
 0
Медіа
відео
1/8