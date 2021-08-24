З Києва на Волинь прямує евакуаційний безкоштовний потяг
Сьогодні, 17:59
Зі столиці України на Волинь прямує евакуаційний потяг.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Наталія Попова.
За словами волонтерки, проїзд в потязі безкоштовний, є вільні місця. Поїзд прямує до Ковеля.
Приблизно о 19:00 14-вагонний потяг прибуде на станцію Коростень.
"Маршрут до: ст.Новоград, Шепетівка, Здолбунів, Рівне, Луцьк і ст. Ковель кінцева.
"Всі пасажири можуть доїхати до будь-якої станції БЕЗКОШТОВНО.
Якщо немає прихистку, можна зійти у Ковелі, гарантовано приймуть", - пише волонтерка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Наталія Попова.
За словами волонтерки, проїзд в потязі безкоштовний, є вільні місця. Поїзд прямує до Ковеля.
Приблизно о 19:00 14-вагонний потяг прибуде на станцію Коростень.
"Маршрут до: ст.Новоград, Шепетівка, Здолбунів, Рівне, Луцьк і ст. Ковель кінцева.
"Всі пасажири можуть доїхати до будь-якої станції БЕЗКОШТОВНО.
Якщо немає прихистку, можна зійти у Ковелі, гарантовано приймуть", - пише волонтерка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЄС закриває повітряний простір для Росії
Сьогодні, 18:49
З Києва на Волинь прямує евакуаційний безкоштовний потяг
Сьогодні, 17:59
Знову маємо втрати: загинув військовий з Волині
Сьогодні, 17:48