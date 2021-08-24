З Києва на Волинь прямує евакуаційний безкоштовний потяг





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Наталія Попова.



За словами волонтерки, проїзд в потязі безкоштовний, є вільні місця. Поїзд прямує до Ковеля.



Приблизно о 19:00 14-вагонний потяг прибуде на станцію Коростень.



"Маршрут до: ст.Новоград, Шепетівка, Здолбунів, Рівне, Луцьк і ст. Ковель кінцева.



"Всі пасажири можуть доїхати до будь-якої станції БЕЗКОШТОВНО.

Якщо немає прихистку, можна зійти у Ковелі, гарантовано приймуть", - пише волонтерка.

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