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Медведчук втік з-під арешту

Медведчук втік з-під арешту
Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук втік з-під арешту.

Про це інформує радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Зрадник України Віктор Медведчук втік з домашнього арешту.
Коли ми переможемо, знайдемо того суддю, який вирішив зняти з нього браслет і ТРО Києва заговорить з ним по душі". - написав Геращенко.

Це виявила Нацполіція вчора, 26 лютого. Достовірність цієї інформації неофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора.

"До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому Оксана Марченко поспішно втекла з України через Білорусь", - додав Геращенко.

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Теги: Медведчук, втік, арешт
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