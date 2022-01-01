Медведчук втік з-під арешту
Сьогодні, 15:59
Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук втік з-під арешту.
Про це інформує радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Зрадник України Віктор Медведчук втік з домашнього арешту.
Коли ми переможемо, знайдемо того суддю, який вирішив зняти з нього браслет і ТРО Києва заговорить з ним по душі". - написав Геращенко.
Це виявила Нацполіція вчора, 26 лютого. Достовірність цієї інформації неофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора.
"До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому Оксана Марченко поспішно втекла з України через Білорусь", - додав Геращенко.
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Про це інформує радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Зрадник України Віктор Медведчук втік з домашнього арешту.
Коли ми переможемо, знайдемо того суддю, який вирішив зняти з нього браслет і ТРО Києва заговорить з ним по душі". - написав Геращенко.
Це виявила Нацполіція вчора, 26 лютого. Достовірність цієї інформації неофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора.
"До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і тому Оксана Марченко поспішно втекла з України через Білорусь", - додав Геращенко.
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Коментарі 1
Кулю в лоб йому!
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