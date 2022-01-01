Медведчук втік з-під арешту

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя", кумвтік з-під арешту.Про це інформує радник міністра внутрішніх справ"Зрадник України Віктор Медведчук втік з домашнього арешту.Коли ми переможемо, знайдемо того суддю, який вирішив зняти з нього браслет і ТРО Києва заговорить з ним по душі". - написав Геращенко.Це виявила Нацполіція вчора, 26 лютого. Достовірність цієї інформації неофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора."До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, і томупоспішно втекла з України через Білорусь", - додав Геращенко.