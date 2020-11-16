Під Конотопом окупанти кинули техніку і кинулися втікати до кордону РФ. ВІДЕО

У селі Підлипне Конотопського району Сумської області російські окупанти залишили техніку, в якій закінчилося паливо.Відео опублікував радник міністра внутрішніх справРосійські військові йдуть пішки після того, як у техніки закінчилось паливо. Окупанти з усіма речима повернулись до Росії."Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три, все ж таки краще, ніж стати добривом для Української землі", - йдеться у повідомленні.