Під Конотопом окупанти кинули техніку і кинулися втікати до кордону РФ. ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
У селі Підлипне Конотопського району Сумської області російські окупанти залишили техніку, в якій закінчилося паливо.
Відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Російські військові йдуть пішки після того, як у техніки закінчилось паливо. Окупанти з усіма речима повернулись до Росії.
"Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три, все ж таки краще, ніж стати добривом для Української землі", - йдеться у повідомленні.
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Відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Російські військові йдуть пішки після того, як у техніки закінчилось паливо. Окупанти з усіма речима повернулись до Росії.
"Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три, все ж таки краще, ніж стати добривом для Української землі", - йдеться у повідомленні.
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