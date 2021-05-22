Російські клуби та збірні усунули зі всіх футбольних чемпіонатів





Про це пише



Після початкових рішень, ФІФА та УЄФА прийняли спільне рішення про те, що всі російські команди, будь то національні збірні або клубні команди, будуть відсторонені від участі в турнірах ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.



Футбол повністю згуртований і солідарний з усіма постраждалими в Україні.



"Обидва президенти (ФІФА та УЄФА) сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову міг стати вектором єдності та миру між людьми", - йдеться на сайті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунула збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.Про це пише "Українська правда" з посиланням на сайт УЄФА.Після початкових рішень, ФІФА та УЄФА прийняли спільне рішення про те, що всі російські команди, будь то національні збірні або клубні команди, будуть відсторонені від участі в турнірах ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.Футбол повністю згуртований і солідарний з усіма постраждалими в Україні."Обидва президенти (ФІФА та УЄФА) сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову міг стати вектором єдності та миру між людьми", - йдеться на сайті.

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