Російські клуби та збірні усунули зі всіх футбольних чемпіонатів
Сьогодні, 20:26
Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунула збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.
Про це пише "Українська правда" з посиланням на сайт УЄФА.
Після початкових рішень, ФІФА та УЄФА прийняли спільне рішення про те, що всі російські команди, будь то національні збірні або клубні команди, будуть відсторонені від участі в турнірах ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.
Футбол повністю згуртований і солідарний з усіма постраждалими в Україні.
"Обидва президенти (ФІФА та УЄФА) сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову міг стати вектором єдності та миру між людьми", - йдеться на сайті.
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Про це пише "Українська правда" з посиланням на сайт УЄФА.
Після початкових рішень, ФІФА та УЄФА прийняли спільне рішення про те, що всі російські команди, будь то національні збірні або клубні команди, будуть відсторонені від участі в турнірах ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.
Футбол повністю згуртований і солідарний з усіма постраждалими в Україні.
"Обидва президенти (ФІФА та УЄФА) сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову міг стати вектором єдності та миру між людьми", - йдеться на сайті.
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