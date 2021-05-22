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Російські клуби та збірні усунули зі всіх футбольних чемпіонатів

Російські клуби та збірні усунули зі всіх футбольних чемпіонатів
Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунула збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на сайт УЄФА.

Після початкових рішень, ФІФА та УЄФА прийняли спільне рішення про те, що всі російські команди, будь то національні збірні або клубні команди, будуть відсторонені від участі в турнірах ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.

Футбол повністю згуртований і солідарний з усіма постраждалими в Україні.

"Обидва президенти (ФІФА та УЄФА) сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову міг стати вектором єдності та миру між людьми", - йдеться на сайті.

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Теги: ФІФА, УЄФА, футбол
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