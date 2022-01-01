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Сайт Волинської єпархії ПЦУ атакують хакери

Сайт Волинської єпархії ПЦУ атакують хакери
Офіційний сайт Волинської єпархії ПЦУ піддається хакерським атакам.

У єпархії повідомляють, що це справа рук так званих "православних" хакерів.

Через так звану DDoS-атаку сайт єпархії pravoslaviavolyni.org.ua не завжди відкривається.

Редакція веб-ресурсу готувалася до такої цікавості ворога до Православної церкви України на Волині, тож проблема вирішується. Проте звертаємо увагу користувачів: якщо на сайті побачать некоректні інформацію, зображення тощо – знайте: все діло рук російських «православних» хакерів, адже на цьому фронті теж ведуться бойові дії.

Нагадуємо, що матеріали інформаційно-видавничого центру єпархії можна переглядати також у фейсбуці, у вайбері, телеграмі, а також вотсапі.

Посилання на соцмережі:
https://invite.viber.com/...
https://t.me/pravoslaviavolyni
https://chat.whatsapp.com/EXQsyO1o7rNEAAr4z79Oix

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Теги: Волинь, єпархія
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