Сайт Волинської єпархії ПЦУ атакують хакери

Офіційний сайт Волинської єпархії ПЦУ піддається хакерським атакам.У єпархії повідомляють, що це справа рук так званих "православних" хакерів.Через так звану DDoS-атаку сайт єпархії pravoslaviavolyni.org.ua не завжди відкривається.Редакція веб-ресурсу готувалася до такої цікавості ворога до Православної церкви України на Волині, тож проблема вирішується. Проте звертаємо увагу користувачів: якщо на сайті побачать некоректні інформацію, зображення тощо – знайте: все діло рук російських «православних» хакерів, адже на цьому фронті теж ведуться бойові дії.Нагадуємо, що матеріали інформаційно-видавничого центру єпархії можна переглядати також у фейсбуці, у вайбері, телеграмі, а також вотсапі.Посилання на соцмережі:https://invite.viber.com/...https://t.me/pravoslaviavolynihttps://chat.whatsapp.com/EXQsyO1o7rNEAAr4z79Oix