Окупанти на техніці використовують українську символіку: хочуть ввести в оману
Сьогодні, 20:35
З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки.
Про це інформують у пресслужбі Міноборони.
Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.
Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на
своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження.
Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як відрізнити техніку ЗСУ від техніки ворога
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Про це інформують у пресслужбі Міноборони.
Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.
Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на
своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження.
Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як відрізнити техніку ЗСУ від техніки ворога
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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