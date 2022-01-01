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Окупанти на техніці використовують українську символіку: хочуть ввести в оману

Окупанти на техніці використовують українську символіку: хочуть ввести в оману
З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки.

Про це інформують у пресслужбі Міноборони.

Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на
своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження.

Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

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Окупанти на техніці використовують українську символіку: хочуть ввести в оману

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Теги: окупанти, Росія, техніка, українська символіка
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