Вперше за багаторічну історію Харків пережив таке, – мер Терехов про обстріли 28 лютого
Сьогодні, 20:11
Міський голова Харкова Ігор Терехов каже, що це не просто війна. За його словами, російські окупанти вбивають український народ.
Про це він інформує у Telegram.
"Це не просто війна, це вбивство нас, українського народу. Вперше за багаторічну історію місто Харків пережило таке. Снаряди, які потрапляли у житлові будинки, убивши та покалічивши ні в чому невинуватих мирних жителів. Таких руйнувань за останню історію місто Харків ще не знало. Це жахливо", - сказав Терехов.
За сьогодні у місті - 37 поранених, з яких троє дітей.
"Вийшли четверо людей зі сховища набрати води і загинули. Родина, двоє дорослих і троє дітей, заживо згоріли у машині. Це, дійсно, жах. І ми разом маємо пережити це", - додав він.
Нагадаємо, на 5 день війни російські окупанти обстріляли «градами» Харків. Є багато жертв серед цивільного населення.
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Про це він інформує у Telegram.
"Це не просто війна, це вбивство нас, українського народу. Вперше за багаторічну історію місто Харків пережило таке. Снаряди, які потрапляли у житлові будинки, убивши та покалічивши ні в чому невинуватих мирних жителів. Таких руйнувань за останню історію місто Харків ще не знало. Це жахливо", - сказав Терехов.
За сьогодні у місті - 37 поранених, з яких троє дітей.
"Вийшли четверо людей зі сховища набрати води і загинули. Родина, двоє дорослих і троє дітей, заживо згоріли у машині. Це, дійсно, жах. І ми разом маємо пережити це", - додав він.
Нагадаємо, на 5 день війни російські окупанти обстріляли «градами» Харків. Є багато жертв серед цивільного населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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