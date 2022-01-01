Вперше за багаторічну історію Харків пережив таке, – мер Терехов про обстріли 28 лютого

Ігор Терехов каже, що це не просто війна. За його словами, російські окупанти вбивають український народ.



Про це він інформує у Telegram.



"Це не просто війна, це вбивство нас, українського народу. Вперше за багаторічну історію місто Харків пережило таке. Снаряди, які потрапляли у житлові будинки, убивши та покалічивши ні в чому невинуватих мирних жителів. Таких руйнувань за останню історію місто Харків ще не знало. Це жахливо", - сказав Терехов.



За сьогодні у місті - 37 поранених, з яких троє дітей.



"Вийшли четверо людей зі сховища набрати води і загинули. Родина, двоє дорослих і троє дітей, заживо згоріли у машині. Це, дійсно, жах. І ми разом маємо пережити це", - додав він.





Нагадаємо, на 5 день війни



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Харковакаже, що це не просто війна. За його словами, російські окупанти вбивають український народ.Про це він інформує у Telegram."Це не просто війна, це вбивство нас, українського народу. Вперше за багаторічну історію місто Харків пережило таке. Снаряди, які потрапляли у житлові будинки, убивши та покалічивши ні в чому невинуватих мирних жителів. Таких руйнувань за останню історію місто Харків ще не знало. Це жахливо", - сказав Терехов.За сьогодні у місті - 37 поранених, з яких троє дітей."Вийшли четверо людей зі сховища набрати води і загинули. Родина, двоє дорослих і троє дітей, заживо згоріли у машині. Це, дійсно, жах. І ми разом маємо пережити це", - додав він.Нагадаємо, на 5 день війни російські окупанти обстріляли «градами» Харків . Є багато жертв серед цивільного населення.

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