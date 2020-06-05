На околицю Броварів здійснили авіаналіт, є поранені

Ігор Сапожко повідомив, що у бік Києва було здійснено авіаналіт, у зв'язку з чим є поранені.



Про це він написав на своїй сторінці у



"Декілька хвилин тому на околиці Броварів у бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені. Залишайтеся в укриттях!" - написав Сапожко.



Нагадаємо, на 5 день війни російські



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