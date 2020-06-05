На околицю Броварів здійснили авіаналіт, є поранені
Сьогодні, 19:26
Мер м. Бровари Київської області Ігор Сапожко повідомив, що у бік Києва було здійснено авіаналіт, у зв'язку з чим є поранені.
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.
"Декілька хвилин тому на околиці Броварів у бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені. Залишайтеся в укриттях!" - написав Сапожко.
Нагадаємо, на 5 день війни російські окупанти обстріляли «градами» Харків. Є багато жертв серед цивільного населення.
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Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.
"Декілька хвилин тому на околиці Броварів у бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені. Залишайтеся в укриттях!" - написав Сапожко.
Нагадаємо, на 5 день війни російські окупанти обстріляли «градами» Харків. Є багато жертв серед цивільного населення.
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