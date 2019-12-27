Волинські воїни показали, як знищують російських окупантів. ВІДЕО





Відео оприлюднили на офіційній сторінці бригади.



"Ворог горить! Князівські воїни роблять смерть ворогам! Вірте в ЗСУ! Разом - до Перемоги!" - йдеться у дописі під відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як знищуть російських окупантів.Відео оприлюднили на офіційній сторінці бригади."Ворог горить! Князівські воїни роблять смерть ворогам! Вірте в ЗСУ! Разом - до Перемоги!" - йдеться у дописі під відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію