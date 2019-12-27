Волинські воїни показали, як знищують російських окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:49
Військовослужбовці волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як знищуть російських окупантів.
Відео оприлюднили на офіційній сторінці бригади.
"Ворог горить! Князівські воїни роблять смерть ворогам! Вірте в ЗСУ! Разом - до Перемоги!" - йдеться у дописі під відео.
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Відео оприлюднили на офіційній сторінці бригади.
"Ворог горить! Князівські воїни роблять смерть ворогам! Вірте в ЗСУ! Разом - до Перемоги!" - йдеться у дописі під відео.
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