Волинські воїни показали, як знищують російських окупантів. ВІДЕО

Волинські воїни показали, як знищують російських окупантів. ВІДЕО
Військовослужбовці волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як знищуть російських окупантів.

Відео оприлюднили на офіційній сторінці бригади.

"Ворог горить! Князівські воїни роблять смерть ворогам! Вірте в ЗСУ! Разом - до Перемоги!" - йдеться у дописі під відео.


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Теги: 14 ОМБР, Волинь, війна
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