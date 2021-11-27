Розселення біженців та міжнародна допомога: як працює координаційний центр Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 22:17
У волинському координаційному центрі прозвітувалися за роботу за два дні.
Перші результати підсумував заступник начальника Волинської обласної військової адміністрації Андрій Ярмольський.
Розселено майже 400 вимушено евакуйованих осіб, вони забезпечені усім необхідним. В області більше 2000 місць доступні для поселення.
За добу роботи до колцетру надійшло понад 150 звернень. Це - пропозиції надання допомоги: гуманітарної, волонтерської, матеріальної. Допомога розподіляється відповідно до потреб.
Створено 2 логістичних хаби для отримання допомоги від іноземних благодійних фондів у Любліні та Хелмі. Такий осередок працює і в Луцьку. Налагоджено процес отримання заявок на потреби гуманітарної допомоги із сусідніх областей. Сьогодні прийняли 4 фури із гуманітарною допомогою з-за кордону.
Координується робота волонтерських організацій Луцька, Ковеля, Ківерець, Маневич, Нововолинська і Володимира.
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Перші результати підсумував заступник начальника Волинської обласної військової адміністрації Андрій Ярмольський.
Розселено майже 400 вимушено евакуйованих осіб, вони забезпечені усім необхідним. В області більше 2000 місць доступні для поселення.
За добу роботи до колцетру надійшло понад 150 звернень. Це - пропозиції надання допомоги: гуманітарної, волонтерської, матеріальної. Допомога розподіляється відповідно до потреб.
Створено 2 логістичних хаби для отримання допомоги від іноземних благодійних фондів у Любліні та Хелмі. Такий осередок працює і в Луцьку. Налагоджено процес отримання заявок на потреби гуманітарної допомоги із сусідніх областей. Сьогодні прийняли 4 фури із гуманітарною допомогою з-за кордону.
Координується робота волонтерських організацій Луцька, Ковеля, Ківерець, Маневич, Нововолинська і Володимира.
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