Розселення біженців та міжнародна допомога: як працює координаційний центр Волині. ВІДЕО

Розселення біженців та міжнародна допомога: як працює координаційний центр Волині. ВІДЕО
У волинському координаційному центрі прозвітувалися за роботу за два дні.

Перші результати підсумував заступник начальника Волинської обласної військової адміністрації Андрій Ярмольський.

Розселено майже 400 вимушено евакуйованих осіб, вони забезпечені усім необхідним. В області більше 2000 місць доступні для поселення.

За добу роботи до колцетру надійшло понад 150 звернень. Це - пропозиції надання допомоги: гуманітарної, волонтерської, матеріальної. Допомога розподіляється відповідно до потреб.

Створено 2 логістичних хаби для отримання допомоги від іноземних благодійних фондів у Любліні та Хелмі. Такий осередок працює і в Луцьку. Налагоджено процес отримання заявок на потреби гуманітарної допомоги із сусідніх областей. Сьогодні прийняли 4 фури із гуманітарною допомогою з-за кордону.

Координується робота волонтерських організацій Луцька, Ковеля, Ківерець, Маневич, Нововолинська і Володимира.


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Теги: Волинь, війна, допомога
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