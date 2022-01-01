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«Це свідоме знищення народу»: Зеленський заявив, що Росія вчиняє військові злочини проти цивільних

«Це свідоме знищення народу»: Зеленський заявив, що Росія вчиняє військові злочини проти цивільних
Російські сили жорстоко обстріляли Харків з реактивної артилерії. Це свідоме знищення українського народу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 28 лютого.

"Десятки записів очевидців доводять, що це не поокремий випадковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. За цей злочин точно буде трибунал міжнародний. Це порушення усіх конвенцій. Ніхто у світі не пробачить вам вбивство українських мирних людей», – заявив глава держави.

За його словами, зло, озброєне ракетами, бомбами та артилерією треба зупинити негайно, знищити економічно.

Він вважає, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків та гвинтокрилів.

«Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН. Такій державі потрібно закрити вхід до усіх портів, каналів, аеропортів світу. Купувати російські товари зараз – це платити за вбивство людей», – заявив Володимир Зеленський.


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Теги: Зеленський, звернення, Росія, війна
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