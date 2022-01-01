Звернення Anonymous про списання коштів з рахунків росіян виявилося фейком

Звернення Anonymous про списання коштів з рахунків росіян виявилося фейком
Нове звернення Anonymous про спустошення рахунків рсоіян 3 березня виявилося фейком.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

"Нове “звернення” Анонімуса виявилося фейком. Але паніки серед окупантів точно наведе", - про це йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, хакери легіону Anonymous звернулися до росіян із попередженням, про те, що всі їхні банківські рахунки будуть спустошені 3 березня 2022 року, а кошти будуть переведені на рахунок ЗСУ.


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Теги: Anonymous, відео, фейк
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