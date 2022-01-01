Звернення Anonymous про списання коштів з рахунків росіян виявилося фейком





Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.



"Нове “звернення” Анонімуса виявилося фейком. Але паніки серед окупантів точно наведе", - про це йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, хакери легіону Anonymous звернулися до росіян із попередженням, про те, що всі їхні банківські рахунки будуть спустошені 3 березня 2022 року, а кошти будуть переведені на рахунок ЗСУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нове звернення Anonymous про спустошення рахунків рсоіян 3 березня виявилося фейком.Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України."Нове “звернення” Анонімуса виявилося фейком. Але паніки серед окупантів точно наведе", - про це йдеться у повідомленні.Нагадаємо, хакери легіону Anonymous звернулися до росіян із попередженням, про те, що всі їхні банківські рахунки будуть спустошені 3 березня 2022 року, а кошти будуть переведені на рахунок ЗСУ.

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